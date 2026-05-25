Balears tiene plazas ‘inactivas’ para traer a 1,2 millones de turistas más

El conjunto del destino de Balears dispone de 38.030 plazas turísticas ‘durmientes’, es decir, están registradas pero no se están comercializando. Sin embargo, en el caso de activarse o ser adquiridas para la apertura de nuevos centros de alojamiento podrían permitir la llegada a las islas de 1,2 millones de turistas más, elevando así el problema de saturación que padecen diferentes puntos del archipiélago, según se desprende de un estudio elaborado por el diputado del PSIB y profesor de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Pou.

Para llegar a estas conclusiones, Pou ha tomado el número de plazas turísticas registradas en las islas de acuerdo con la información publicada por la Agencia de Estrategia Turística de Balears (Aetib), dependiente del Govern de las islas, y que se cifran en 454.695 según el anuario de 2024 que es el último publicado, y al mismo tiempo pidió a la Agencia Tributaria autonómica (ATIB) la cifra de las que en ese ejercicio pagaron el impuesto del turismo sostenible (ecotasa) por estar operativas, que se ha cuantificado en 416.665.

El resultado es que hay 38.030 que se mantienen inactivas, pero que podrían reactivarse y elevar la citada saturación que se genera en muchos puntos por la llegada de visitantes.

Aumento de turistas

El diputado socialista recuerda que cada plaza existente en el archipiélago aloja de media a 32 turistas a lo largo del año. Eso supone que la activación de las citadas ‘durmientes’ podría suponer la llegada de 1,2 millones de turistas más por temporada.

Pou señala otro dato adicional. Un hotel balear suele tener una media de unas 200 plazas, lo que implica que la adquisición de las que se mantienen sin comercializar permitiría la apertura de unos 200 nuevos establecimientos en las islas.

Pero si hablamos de los denominados ‘hoteles boutique’, de unas 40 plazas de media, el resultado es la creación de casi 1.000 nuevas instalaciones de alojamiento turístico.

Esta última posibilidad, según este representante de los socialistas de las islas, no es nada descartable, dada la elevada rentabilidad que en estos momentos está registrando la planta hotelera de Balears.

Más de 38.000 plazas ‘durmientes’ Balears tenía registradas en 2024 un total de 454.695 plazas turísticas, pero solo 416.665 pagaron la ecotasa a la Agencia Tributaria de las islas, lo que supone que hay 38.030 ‘durmientes’. Aumento de 1,2 millones de turistas Cada plaza turística balear permite alojar de media a 32 turistas por año, lo que supone que si se reactivan las 38.080 que se han mantenido inactivas podrían llegar 1,2 millones de visitantes más. Apertura de 200 nuevos hoteles Las plazas ‘durmientes’ pueden ser adquiridas para permitir la apertura de unos 200 nuevos establecimiento hoteleros tradicionales o de cerca de 1.000 nuevos ‘hoteles boutique’.

Prueba de ello es que son precisamente los hoteles los que presentan el porcentaje de plazas inactivas más reducido, de solo un 2,8%, mientras que en el caso de los apartamentos (no se incluye el alquiler vacacional) las ‘durmientes’ alcanzan el 20,2%, en las pensiones y hostales suponen el 19,5% de las registradas, y en los agroturismos el 28,4%, por citar algunos ejemplos del citado informe.

Turistas y no plazas

Llorenç Pou hace hincapié en que «la situación de saturación la generan los turistas y no las plazas turísticas. El Govern de Marga Prohens intenta confundir ambos términos bajo el argumento de que ellos pretenden frenar la saturación turística mediante la idea de que no se puedan comercializar más plazas turísticas de las ya existentes. Según el Ejecutivo del PP, si el total de plazas se mantiene congelado se estaría en disposición de controlar el número de turistas».

Sin embargo, el diputado socialista añade que las que no se están comercializando «son plazas existentes y a las que el Govern con su política da legitimación y, en realidad, suponen un margen de aumento real del número de turistas».

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Por ello, critica que en el decreto ley de medidas turísticas aprobado en 2025 el Ejecutivo del PP levantara la moratoria turística, que permite presentar nuevos proyectos de establecimientos , y que entre privados se puedan comprar y vender plazas con la única obligación de que se comunique el cambio de propiedad en un mes.