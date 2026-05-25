Ampliación del aeropuerto de Ibiza: el PSOE también pide en el Parlament que se paralice el proyecto

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Parlament balear para reclamar la paralización del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Ibiza, una iniciativa de la empresa pública Aena, que gestiona las terminales de interés general, que prevé una inversión de 229,7 millones de euros y casi duplicar las puertas de embarque, de 17 a 32.

El PSOE, en su iniciativa parlamentaria, argumenta que esta intervención supondría "un incremento inasumible" de la capacidad aeroportuaria en una isla que ya padece una situación de "grave saturación territorial, social, ambiental y residencial". El PSOE expone que no se trata de una simple actuación de modernización funcional, mejora de la seguridad o adecuación de las instalaciones, sino de una intervención estructural con "profundas implicaciones políticas" que afecta directamente al modelo de isla y a la capacidad real de Ibiza para sostener la presión humana que recibe.

A la pregunta directa sobre esta posibilidad, y ante las críticas que el proyecto está recibiendo en la isla e incluso desde el Govern, Aena indicó hace unos días a Diario de Ibiza que el "objetivo de las actuaciones no es conseguir un incremento de la capacidad del aeropuerto, sino modernizar las infraestructuras, adaptándolas a los nuevos requisitos de la normativa de seguridad europea para mejorar los niveles de calidad y seguridad del servicio".

Más presión en el alquiler y más problemas de convivencia

El PSOE insiste en que facilitar más llegadas, en un contexto en el que la oferta turística irregular en viviendas agrava la crisis residencial, tendrá consecuencias directas, como más viviendas fuera del mercado, más presión sobre los precios del alquiler, más dificultades para las familias residentes y más problemas de convivencia y de saturación de los servicios públicos.

La iniciativa destaca que el impacto ambiental es especialmente preocupante por la proximidad del Parque Natural de ses Salines, un espacio de gran valor ecológico que, según el PSOE, ya sufre una fuerte presión acústica y atmosférica. Los socialistas consideran que la planificación aeroportuaria no puede seguir basada en previsiones de crecimiento turístico continuado, sino que debe adaptarse a los límites territoriales, sociales y ambientales de la isla.

Por ello, la propuesta insta al Gobierno de España y a Aena a paralizar cualquier trámite contractual o de redacción del proyecto de diseño funcional de la terminal y a revisar el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031, DORA III, antes de su aprobación definitiva. También reclama al Govern que adopte una posición "firme y clara" y que defienda el rechazo a la ampliación en la Comisión de Coordinación del Aeropuerto de Ibiza y en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears.

Las otras iniciativas contra el proyecto

La oposición al proyecto también ha llegado al Parlament balear a través de iniciativas de Unides Podem y del PP. Unides Podem ha registrado una proposición no de ley para rechazar la ampliación, paralizar cualquier procedimiento administrativo, técnico o contractual vinculado al proyecto y revisar el DORA III antes de su aprobación definitiva. La formación plantea además revisar el régimen de slots y limitar los horarios operativos del aeropuerto en temporada alta para reducir la capacidad aeroportuaria y mitigar la presión turística sobre Ibiza.

El PP Balears también ha registrado una iniciativa en el Parlament contra la ampliación. Los populares sostienen que el proyecto supondría incrementar la capacidad operativa y el número de pasajeros en una isla que ya soporta "una fuerte presión sobre el territorio y la movilidad". Su proposición reclama "paralizar cualquier tramitación vinculada a una ampliación del aeropuerto" y defiende que cualquier inversión de Aena debe orientarse a mejorar el servicio y la seguridad y a reducir impactos territoriales, ambientales o de movilidad, "pero en ningún caso favorecer un incremento de la presión sobre el territorio".