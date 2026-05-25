Amics de la Terra ofrece apoyo a los vecinos de Sa Real contra el proyecto de aparcamiento del Ayuntamiento de Ibiza

El grupo ecologista Amics de la Terra ha manifestado su "firme rechazo" al proyecto de creación de un aparcamiento en el bulevar Abel Matutes de Ibiza, al considerar que nuevas plazas de estacionamiento "nunca deberían" ejecutarse si implican "la transformación de los barrios en desiertos ecológicos" y la pérdida de bienestar para los vecinos del barrio y de la ciudad.

La entidad proteccionista critica en un comunicado que la actuación prevista por el Ayuntamiento pueda suponer la eliminación del "centenar de bellísimos árboles maduros" de esta zona de la ciudad, que, según sostiene, proporcionan "sombra continuada, biodiversidad urbana, paisaje y bienestar a vecinos, paseantes, deportistas, personas con perros, usuarios de paso y familias y alumnado de Sa Real". Amics de la Terra considera que sustituir este espacio por un aparcamiento de varias plantas, "existiendo lugares mucho más apropiados para este propósito", evidencia "una enorme falta de visión".

Las explicaciones del equipo de gobierno

Por su parte, el Ayuntamiento defiende la necesidad del proyecto para crear nuevas plazas de aparcamiento en la zona y se compromete a minimizar el impacto de la actuación. La institución municipal sostiene que la intervención responde a las necesidades de movilidad y estacionamiento de la ciudad.

Amics de la Terra recuerda que Ibiza se encuentra "en plena emergencia climática" y que las olas de calor extremas serán cada vez más frecuentes durante las estaciones cálidas. En este contexto, la organización afirma que las instituciones públicas tienen la obligación de ofrecer ciudades resilientes, con espacios que generen regulación térmica en los barrios y proporcionen sombra y frescor a sus habitantes.

La entidad considera que el bulevar Abel Matutes es "uno de los pocos espacios en la ciudad de Ibiza" con estas características y lo define como "un refugio climático en plena ciudad". Por ello, califica en su nota de "completamente absurdo" y un "despropósito en contra de toda lógica" eliminarlo para crear nuevas infraestructuras cimentadas que, advierten, "aumentarán el flujo de vehículos en la zona, contribuirán a calentar más la ciudad y elevarán los ruidos".

El comunicado añade que la entidad desconoce los datos de pobreza energética del vecindario, pero subraya que “no todo el mundo se puede permitir un aire acondicionado en su casa” y que espacios frescos con circulación de aire como este son “esenciales” durante episodios de temperaturas extremas.

Amics de la Terra señala también que las ciudades ocupan el 2% de la superficie terrestre, pero concentran más de la mitad de la población, mayores niveles de contaminación atmosférica e inactividad física, y un mayor alejamiento de ecosistemas naturales accesibles. Por ello, sostiene que el derecho a la naturaleza en espacios urbanos es "una cuestión básica de salud", especialmente para personas con movilidad reducida.

Los criterios de la OMS

La organización cita los criterios de la OMS, según los cuales las zonas urbanas deberían cumplir la regla "3, 30, 300": "Ver al menos 3 árboles desde cada vivienda, tener al menos un 30% de cobertura vegetal en cada barrio y que todas las viviendas se encontraran a un máximo de 300 metros de una zona verde de al menos una hectárea". Amics de la Terra afirma que eliminar una zona verde de la ciudad supone "enormes pasos hacia atrás" y demuestra "una tremenda falta de empatía" institucional con el bienestar ciudadano.

La entidad advierte además de que la turistificación, mercantilización y gentrificación de las zonas urbanas de Ibiza ya han reducido la presencia del pequeño comercio y han encarecido bares y cafeterías que antes funcionaban como puntos de socialización. Según Amics de la Terra, eliminar espacios públicos, verdes y accesibles como el bulevar supone perder "una fuente de salud, biodiversidad y resiliencia climática" y también "uno de los últimos reductos" en los que la gente "todavía puede encontrarse, relajarse, hacer deporte, pasear al perro y hacer barrio".

Amics de la Terra concluye que existen muchos modelos de refugio climático, pero defiende que "los árboles son los mejores", porque "aportan oxígeno, sombra, frescor, bienestar y biodiversidad". Por ello, sostiene que los refugios climáticos comunitarios deben aumentar y que los ya existentes deben mejorar, porque "eliminarlos no es una opción".