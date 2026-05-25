El activista por la paz Satish Kumar en Ibiza: "Hay suficiente abundancia en el mundo para las necesidades de todos, pero no para la codicia de nadie"

«Hay suficiente abundancia en el mundo para las necesidades de todos, pero no para la codicia de nadie». La frase, pronunciada por Satish Kumar ante su visita a Ibiza, resume el pensamiento de una de las grandes figuras internacionales de la ecología espiritual, la no violencia y el activismo por la paz. A sus casi 90 años, el escritor, conferenciante y fundador del prestigioso Schumacher College aterriza en la isla para participar como invitado principal en el encuentro ‘Visionarios’, que se celebrará el próximo sábado 30 de mayo en el Estudio Tur Costa, en Jesús.

La cita, abierta al público y organizada en el marco del festival de cine consciente 'Ray of Light', reunirá durante toda la jornada —de 10.30 a 20 horas, con comida incluida— a científicos, divulgadores, agricultores regenerativos y artistas en torno a debates, talleres y charlas centradas en la sostenibilidad, la espiritualidad y la necesidad de replantear el modelo de vida contemporáneo. El encuentro incluirá además la proyección del documental Radical Love, dedicado precisamente a la vida y al mensaje de Kumar.

No es casual que Ibiza haya sido el escenario escogido para este encuentro. Kumar asegura sentirse especialmente conectado con territorios donde todavía existe una relación intensa con la naturaleza y donde conviven culturas diversas. La isla, marcada desde hace décadas por la tensión entre el desarrollo turístico, el consumo y la búsqueda de formas de vida alternativas, parece un lugar simbólico para escuchar a alguien que lleva más de medio siglo defendiendo una existencia más sencilla, consciente y conectada con la Tierra.

«Tenemos que aprender a vivir sin desperdicio, sin contaminación y sin extravagancia», explica Kumar en una entrevista concedida antes de su participación en Ibiza. «La economía de la naturaleza es cíclica; lo que viene de la naturaleza vuelve a la naturaleza. No hay cubos de basura en el bosque», añade el pensador indio, que considera que la humanidad debe abandonar la lógica de la acumulación y recuperar el sentido del equilibrio y el reparto justo de los recursos.

Satish Kumar se hizo conocido internacionalmente en los años sesenta tras emprender una peregrinación por la paz desde India hasta Estados Unidos caminando durante más de dos años y sin dinero para protestar contra las armas nucleares. Desde entonces, ha dedicado su vida a la educación ecológica, la espiritualidad y la defensa de la no violencia. Ha escrito libros fundamentales como Tierra, alma y sociedad, Somos naturaleza, Elegant Simplicity, Peace is Possible o Radical Love, y durante décadas dirigió la influyente revista Resurgence & Ecologist.

En Ibiza hablará precisamente de esa necesidad de recuperar una relación sana entre los seres humanos y el planeta. «Tenemos que entender que la Tierra no nos pertenece; nosotros pertenecemos a la Tierra. Somos solo sus custodios y guardianes», sostiene. Para Kumar, muchos de los problemas actuales nacen de haber convertido la naturaleza en una propiedad y no en una relación viva.

Clima de tensión internacional

El pensador se muestra especialmente preocupado por el clima de tensión internacional y por el aumento de los conflictos armados. «Las guerras en Gaza, Ucrania, Líbano o Irán son cada vez más inquietantes y destructivas. La paz es el asunto más urgente de nuestro tiempo», afirma. Frente a ello, propone una receta aparentemente sencilla pero profundamente transformadora: humildad. «Muchos líderes mundiales sufren arrogancia. Tenemos que superar la idea de “yo tengo razón y tú estás equivocado”», reflexiona.

El encuentro ‘Visionarios’ contará también con otros participantes destacados como el científico del CSIC y divulgador ecológico Fernando Valladares; Jorge Neri, director de Cambio 16 y autor de 'La economía de la abundancia'; Maribel Juan, coordinadora del Banc de Terres de la Apaeef y presidenta del CBPAE; Finn Harris, fundador de Juntos Farm; y la artista y arte-terapeuta Eliana Perinat.

Más allá de las conferencias, la jornada pretende convertirse en un espacio de reflexión colectiva sobre el futuro del planeta y el modelo de sociedad. Un mensaje que, en un territorio como Ibiza, marcado por los excesos del turismo global pero también por una larga tradición de búsqueda espiritual y vida alternativa, adquiere una resonancia especial.

«Las posesiones materiales pueden hacernos sentir cómodos, pero solo el amor puede hacernos felices», resume Satish Kumar antes de su cita con la isla.