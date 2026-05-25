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Cómo acompañar a la familia cuando muere un bebé: charla gratuita para visibilizar el duelo gestacional y neonatal en Ibiza

La psicóloga Angélica Barrios dirigirá la charla en el Casal d’Igualtat de Ibiza para ofrecer herramientas de apoyo emocional a las familias

Acto en el día del duelo perinatal en el hospital de Ibiza.

Acto en el día del duelo perinatal en el hospital de Ibiza. / Toni Escobar

Redacción Digital

Ibiza

La Asociación Tribu de Estrellas Ibiza celebrará este martes, 26 de mayo, la charla abierta 'La participación de la familia y el entorno en el acompañamiento al duelo' en el Casal d’Igualtat de Ibiza.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y busca dar visibilidad al duelo perinatal, neonatal y gestacional, además de ofrecer apoyo a las familias y a su entorno más cercano. La sesión tendrá lugar de 18 a 20 horas y contará con entrada libre y gratuita para todas las personas que quieran acudir.

Cartel de la charla.

Cartel de la charla. / Asociación Tribu de Estrellas de Ibiza

Acompañamiento emocional

La psicóloga Angélica Barrios dirigirá el encuentro y compartirá herramientas prácticas para ayudar a familiares, amistades y redes afectivas a acompañar a las personas que afrontan la pérdida de un bebé durante la gestación o en los primeros días de vida.

La charla pondrá el foco en la importancia del acompañamiento emocional y en la necesidad de crear espacios seguros, respetuosos y comprensivos para las familias. Entre los temas previstos destacan el papel de la comunidad como red de apoyo, los recursos para sostener el dolor ajeno y la construcción de entornos donde las personas afectadas se sientan escuchadas y validadas.

Noticias relacionadas y más

Desde la Asociación Tribu de Estrellas Ibiza recuerdan que el duelo gestacional y perinatal todavía permanece rodeado de silencio y tabúes. Por ello, la entidad defiende la necesidad de abrir conversaciones públicas que permitan afrontar estas pérdidas desde el respeto, la empatía y el apoyo colectivo.

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