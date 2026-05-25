El 40% de las viviendas pitiusas, en manos de sólo el 16% de los propietarios

El 84% de los titulares de viviendas en las Pitiusas posee una sola propiedad residencial, pero una minoría, el 16%, concentra una parte muy relevante del parque inmobiliario: casi cuatro de cada 10 viviendas, indican los datos del Catastro sobre propiedades de uso residencial según tipo de personalidad. Las Pitiusas tienen 52.765 titulares o contribuyentes del IBI que se reparten 71.921 inmuebles residenciales. Eso sí, de manera desigual.

Así, 44.361 titulares (el 84,1% del total) tienen en propiedad una sola vivienda, lo que sólo supone el 61,7% del parque residencial contabilizado. El resto del mercado queda en manos de titulares de más de una vivienda: se trata de 8.404 propietarios (el 16% del total) que disponen de dos o más propiedades residenciales y que acumulan 27.560 viviendas, el 38,3% del volumen residencial pitiuso.

Titulares de las pitiüses según número de viviendas / DI

Esa concentración se estrecha todavía más en los tramos superiores: hay 675 titulares que poseen seis o más viviendas y suman 8.669 inmuebles residenciales. Entre ellos, 233 titulares tienen más de diez viviendas y acumulan 5.439 propiedades, el 7,6% de todo el parque residencial de estas islas. Pero hay que tener en cuenta que un inmueble puede tener uno o más titulares catastrales y que la titularidad puede responder a propiedad, concesión administrativa, derecho de superficie o usufructo, apunta el Catastro.

El Catastro clasifica los datos por tramos: titulares con una vivienda, con entre dos y cinco, con entre seis y 10, con entre 11 y 25, con entre 26 y 100, y con más de 100. La lectura por escalones permite ver con claridad dónde se produce la mayor acumulación.

Los que más tienen

El tramo de dos a cinco viviendas reúne 7.729 titulares y 18.891 inmuebles. El de seis a diez viviendas suma 442 titulares y 3.230 inmuebles. A partir de ahí, los números de titulares son reducidos, pero las viviendas acumuladas siguen siendo significativas: 183 titulares poseen entre 11 y 25 viviendas, con un total de 2.809 inmuebles en sus manos; 45 titulares tienen entre 26 y 100, con 1.806 propiedades; y solo cinco titulares superan el centenar de viviendas, con 824 inmuebles residenciales en total registrados en notaría.

Este último dato es uno de los más llamativos. Los cinco titulares con más de 100 viviendas son personas jurídicas privadas y se concentran sólo en dos municipios: Santa Eulària, con cuatro sociedades que suman 637 viviendas, y Ibiza, con un titular que acumula 187 viviendas. No aparecen titulares de más de 100 viviendas residenciales en Formentera, Sant Antoni, Sant Josep ni Sant Joan.

La distribución municipal muestra diferencias claras. Ibiza es el municipio con más inmuebles residenciales, 24.369, y también el que concentra el mayor número de titulares con más de diez viviendas: 99, que suman 2.208 propiedades. Le sigue Santa Eulària, con 17.237 viviendas residenciales y 60 titulares por encima de las diez viviendas, que acumulan 1.778 propiedades. Entre ambos municipios reúnen 3.986 de las 5.439 viviendas en manos de titulares con más de diez propiedades, es decir, más de siete de cada diez.

Santa Eulària destaca especialmente en los tramos más altos. Si se consideran solo los titulares con más de veinticinco viviendas, este municipio suma 1.099 propiedades (en manos de 17 propietarios), por encima de Ibiza, con 971 (en manos de 19 propietarios) . En conjunto, Santa Eulària y Ibiza concentran 2.070 de las 2.630 residencias en manos de titulares con más de veinticinco propiedades de este tipo cada uno.

En el otro extremo, Formentera registra 2.380 inmuebles residenciales y 1.659 titulares. La mayor parte (1.330) son titulares de una sola vivienda, aunque hay 329 titulares con dos o más propiedades. En los tramos altos, Formentera cuenta con diez titulares por encima de las diez viviendas, que suman 176 inmuebles, pero no registra ninguno por encima de 100.

Tres propietarios con 142 casas en Sant Joan

En Sant Joan, con 1.602 viviendas residenciales, hay seis titulares que tienen más de diez viviendas cada uno de ellos y que acumulan un total de 188 inmuebles. Pero ojo, pues sólo tres de esos propietarios (una persona física y dos jurídicas) poseen 142 viviendas.

Por tipo de titular, las personas físicas dominan claramente el parque residencial. En las Pitiusas, las personas físicas poseen 61.676 viviendas, el 85,8% del total. Las personas jurídicas privadas suman 9.450 viviendas, el 13,1%. Las personas jurídicas públicas poseen 243 inmuebles, y los casos no encuadrados en las categorías anteriores, reúnen 552 viviendas.

La presencia de personas jurídicas privadas es especialmente relevante en Ibiza y Santa Eulària. En Ibiza figuran 3.054 viviendas residenciales en manos de personas jurídicas privadas; en Santa Eulària, 2.571; en Sant Josep, 1.843; en Sant Antoni, 1.252; en Formentera, 436; y en Sant Joan, 294. El peso de estas sociedades aumenta en los tramos superiores: de las 824 viviendas atribuidas a titulares con más de cien propiedades, todas corresponden a personas jurídicas privadas.

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Llama la atención la distribución de propietarios tan diferente que hay en Sant Antoni (con un total de 11.812 inmuebles) y Sant Josep (14.521). En Sant Antoni, casi el 58% de los titulares tiene una sola vivienda, mientras que en Sant Josep ese porcentaje se eleva al 72%. Eso se traduce en que haya 42 titulares en Sant Antoni con más de una decena de inmuebles que se reparten 749 viviendas, mientras que en Sant Josep sólo hay 16 con más de 10 propiedades residenciales y que, en conjunto, tienen la titularidad de 340 habitáculos.