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Tamara Falcó disfruta de una escapada en Ibiza con Íñigo Onieva y su suegra, Carolina Molas

La marquesa de Griñón ha comido en Casa Jondal durante una jornada marcada por la gastronomía, la moda y el paisaje mediterráneo

Tamara Falcó, en Casa Jondal.

Tamara Falcó, en Casa Jondal. / @Tamarafalco

Redacción Digital

Ibiza

Tamara Falcó ha vuelto a dejarse ver en Ibiza. La marquesa de Griñón ha disfrutado de una escapada a la isla junto a su marido, Íñigo Onieva, y su suegra, Carolina Molas, en una jornada en la que no faltaron la gastronomía, la moda y algunos de los enclaves más exclusivos de la isla.

Según las imágenes que la propia Falcó ha compartido en su cuenta de Instagram, la hija de Isabel Preysler y del marqués de Griñón, Carlos Falcó, se ha alojado durante su estancia en Hacienda Na Xamena, uno de los hoteles más conocidos de Ibiza.La escapada también incluyó una comida en Casa Jondal, uno de los restaurantes más conocidos de la isla, situado en la playa de es Jondal. En la mesa, productos del mar, pescado y erizos con caviar.

Estilismo blanco de aire mediterráneo

La visita dejó varias imágenes de Tamara Falcó paseando por distintos espacios del establecimiento, con un estilismo blanco de aire mediterráneo, bordado con motivos florales rojos y verdes, gafas de sol y bolso dorado. En otras fotografías aparece junto a Carolina Molas, ambas vestidas en tonos claros y con un estilo veraniego y sofisticado.

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Íñigo Onieva también aparece en una de las imágenes de la comida, sentado a la mesa junto a Falcó y Molas. La escena refleja una jornada tranquila en familia, en uno de los enclaves gastronómicos más frecuentados por rostros conocidos durante la temporada en Ibiza. La presencia de Tamara Falcó en Ibiza vuelve a situar a la isla como uno de los destinos preferidos por los famosos, ya incluso fuera de los meses del verano.

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