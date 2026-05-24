La seguridad supera a la saturación como la mayor preocupación de los turistas que visitan Eivissa

La inseguridad de Eivissa ya es la mayor preocupación entre los visitantes que llegan a la isla y deja en segunda posición a la saturación turística. La base de datos SIT Eivissa, puesta en marcha por el Consell de Ibiza, ha llegado a esta conclusión a partir de menciones en las cuentas en redes sociales de quienes pasan sus vacaciones en la isla.

Tal y como indica el portal web, este cambio en las valoraciones de los visitantes se debe más a una menor sensación de seguridad, ya que este apartado ha bajado en 1,36 puntos entre el primer trimestre de 2025 y el de 2025. Por su parte, la mejora en la percepción de la masificación ha sido más leve y tan solo ha aumentado en 0,22 puntos entre los dos periodos.

De esta manera, un 5,61 es la nota media que los visitantes conceden a las opiniones entre enero y marzo de 2026 sobre la seguridad, mientras que en los mismos meses de 2025 fue de un 6,97. La calificación de la saturación turística ha empeorado ligeramente entre los dos espacios de tiempo y ha pasado del 6,55 que tenía en el primer trimestre de 2025 al 6,77 con el que contó en los tres meses iniciales de 2026.

Más mensajes negativos

SIT Eivissa también ofrece los datos desglosados según si los comentarios encontrados en redes sociales son favorables o desfavorables. En este sentido, la base de datos percibe que los mensajes emitidos entre los dos periodos de referencia sobre seguridad calificados como negativos pasaron de representar el 30 al 44% del total sobre este apartado. Por su parte, los valorados como positivos disminuyeron desde el 50 al 46%.

En el caso de la saturación, los comentarios desfavorables descendieron desde el 46% hasta el 41% y los favorables subieron desde el 45% de los mensajes registrados sobre esta categoría hasta el 59%. Una buena noticia en este apartado es que el portal web del Consell dejó de percibir reseñas consideradas como muy negativas en los tres primeros meses de 2026, calificaciones que habían alcanzado el 4% en el inicio de 2025.

Estabilidad desde hace casi un año

Por otra parte, llama la atención que la sensación de seguridad que tienen los turistas que llegan a Eivissa lleva estable desde julio de 2025. De esta manera, los comentarios percibidos como desfavorables o muy desfavorables se mueven en una horquilla que va entre el 51 y el 41% durante todos los meses desde entonces. Estas cifras parecen más graves en comparación con la primera mitad de 2025, cuando los mensajes negativos acerca de este apartado se movieron entre el 28 y el 37% del total de textos estudiados.

Los registros históricos de las reseñas sobre la saturación turística son más anárquicos y no se pueden encontrar patrones claros. Así, SIT Eivissa registró que las mayores proporciones de comentarios desfavorables acerca de este apartado fueron en los meses de marzo, junio y septiembre de 2025. En esos periodos, el portal registró un 69, 64 y 60% de textos calificados como desfavorables o muy desfavorables.

Los grandes atractivos

Por el contrario, las categorías mejor valoradas por los visitantes entre enero y marzo de 2026 fueron las playas y las calas, con un 9,57 que roza la perfección. En segunda posición quedan las opiniones sobre la oferta de ocio y cultura, que se quedan en un 9,43.

Esta parte del atractivo turístico de Eivissa repite en el segundo escalón, ya que en ese mismo periodo de 2025 alcanzó una calificación de 9,48. Tan solo se vio superada por las opciones deportivas, que recibieron una nota de 9,5.

A la luz de estos datos del SIT Eivissa, se puede decir que los turistas que pasan sus vacaciones en la isla se van muy satisfechos de su experiencia. Sin embargo, se le pueden poner algunos peros a esta afirmación, ya que el portal registra una ligera bajada en el índice de reputación del territorio en redes sociales. Así, en los tres primeros meses de 2025, la base de datos otorgó una nota de 9,16 a los comentarios de los visitantes y esta cifra se redujo hasta el 8,85 del primer trimestre de 2026.