Sucesos
"¡Socorro! ¿Hay algún médico?": sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
La escena ha causado gran revuelo entre quienes esperaban sus vuelos
Una médico a punto de embarcar a Madrid presta la primera atención al hombre
Los servicios sanitarios del aeropuerto de Ibiza han reanimado a un hombre que se ha desmayado en la zona de embarque, según explican testigos presenciales. Eran poco después de las diez de la mañana cuando algunos de los pasajeros han visto a una mujer dándole unos toques en la cara a un hombre que estaba sentado en una de las butacas.
Al instante, al ver que no reaccionaba, la mujer ha comenzado a chillar pidiendo ayuda, lo que ha alertado de quienes en ese momento se encontraban cerca de la puerta de embarque número 5 de la terminal de Ibiza. Varias personas se han acercado corriendo hasta la pareja mientras otros han ido a pedir ayuda a personal del aeropuerto. Uno de ellos, explican, apenas ha reaccionado y les ha indicado que debían acercarse al mostrador de Aena.
"¿Hay algún médico?"
La gente ha continuado chillando pidiendo auxilio. Se han escuchado gritos de "¡socorro!" y también un "¿hay algún médico?". Al escucharlo, una mujer que estaba en la cola para embarcar rumbo a Madrid se ha acercado corriendo y la prestado las primeras atenciones al hombre, que estaba tumbado en el suelo.
El personal de la terminal ha pedido a la gente que se apartara y creado una especie de cordón de seguridad mientras esperaban que llegaran los sanitarios del aeropuerto. Alguno ha pedido "un desfibrilador". Cuando estos han llegado, con el desfibrilador y también oxígeno, han continuado con las tareas de reanimación del hombre, momento en que la médica que había prestado la primera asistencia ha tenido que marcharse. "Vámonos, que perdemos el vuelo", le han dicho sus acompañantes.
Recupera la conciencia
Sobre las 10.25 el hombre ha recuperado la conciencia, explican quienes se encontraban allí en ese momento. Ha sido entonces cuando ha llegado también un equipo del 061, que se ha quedado con el hombre.
Según explican testigos presenciales, hasta el lugar se han acercado, además de los sanitarios, efectivos de la Guardia Civil del aeropuerto, que se han encargado de controlar el revuelo que se ha formado en la zona de embarque. Según señalan, el hombre parece rondar los 50 años. La pareja, indican, parece ser turista.
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