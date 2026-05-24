Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza

Al menos diez profesionales del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) han firmado un escrito de denuncia ante la Dirección general de Salud Mental, la Dirección Médica, el Servicio de prevención de riesgos laborales, la Unidad de Seguridad del Paciente y los sindicatos correspondientes, en el que "trasladan su creciente preocupación ante la situación que atraviesa la unidad en sus distintos niveles asistenciales".

Según explican en este texto estos profesionales a los responsables de la sanidad pública pitiusa, "en la actualidad, la organización del servicio está afectando de manera significativa a la calidad y la seguridad de los cuidados, así como al bienestar de los profesionales (facultativos, enfermería, TCAE, terapeutas ocupacionales, administrativos, monitores, celadores y personal de seguridad), quienes estamos desarrollando nuestra labor bajo una presión asistencial insostenible".

Critican la gestión de la unidad de la coordinadora, que lleva en el cargo 13 años y que ha abierto "nada menos que seis expedientes" a profesionales del servicio. "Uno ya es algo excepcional, imagínese seis", asegura uno de los psiquiatras de la unidad. Y lamentan el "poco o nulo caso" que aseguran les hacen desde la dirección de ASEF.

El Área de Salud, al corriente de la situación

La dirección del Área de Salud explica que "es conocedora de las inquietudes trasladadas por parte de profesionales de la Unidad de Salud Mental en relación con la organización y funcionamiento del servicio". Y añade: "El ámbito de la salud mental afronta desde hace tiempo una elevada presión asistencial y organizativa, una situación compleja que exige una adaptación continua de los recursos y de la organización asistencial para garantizar una atención adecuada a los pacientes". Esta situación de "elevada presión asistencial", reconocen, "se ha agravado en las últimas semanas por la baja laboral de siete facultativos".

Acceso a la unidad de Psquiatría del Hospital Can Misses de Ibiza. / J.A. Riera

En cuanto al diálogo con el personal, desde la gerencia indican que "se mantiene contacto con los profesionales implicados y se está trabajando en el análisis de las distintas cuestiones planteadas, con el objetivo de favorecer el adecuado funcionamiento del servicio, preservar la calidad asistencial y mantener un entorno de trabajo adecuado para los equipos".

En su queja ante los responsables de la sanidad pública, la decena de psiquiatras de la quincena que componen la plantilla justifican que su objetivo es "poner de manifiesto una realidad que se ha ido agravando con el tiempo e instar a la Administración a adoptar medidas urgentes que garanticen la integridad de los pacientes y la salud de los trabajadores". En concreto, exponen cuatro problemas esenciales que afectan al servicio desde hace tiempo.

"Proteger la integridad del trabajador"

El primero, el "impacto severo sobre la salud física y mental de los profesionales". Advierten de que "el ejercicio clínico seguro y de calidad requiere condiciones laborales que protejan la integridad del trabajador. La sobrecarga sostenida y la incertidumbre sobre nuestro trabajo está mermando de forma alarmante nuestra salud, generando niveles de estrés y desgaste emocional incompatibles con una práctica asistencial de calidad", denuncian.

La segunda queja está relacionada con el "déficit estructural y descapitalización de recursos". Explican que "se ha consolidado un modelo basado en soluciones improvisadas y en la redistribución constante de facultativos". "La detracción de profesionales de áreas clave", ponen como ejemplo de la mala praxis de la coordinadora, "para cubrir vacantes en otras está deteriorando gravemente la atención en la Unidad de Salud Mental (USM). Esta precariedad estructural no solo degrada la red asistencial, sino que cronifica la inestabilidad del personal".

En tercer lugar, advierten de una "sobrecarga extrema y riesgo de violencia". "En las últimas semanas -agregan al respecto en la denuncia por escrito ante sus superiores-, la unidad de Hospitalización ha mantenido una ocupación muy por encima de su capacidad, lo que dificulta ofrecer la atención individualizada que los pacientes requieren y ha favorecido un aumento de situaciones de tensión en el entorno asistencial, registrándose un número elevado e inusual de agresiones al personal, con un impacto directo en la calidad asistencial y seguridad de los profesionales y usuarios".

"Aumento de situaciones de tensión y violencia"

Por último, señalan un "deterioro de la continuidad asistencial" porque "las disfunciones organizativas han provocado demoras en valoraciones, reprogramaciones excesivas y cambios constantes en los facultativos de referencia en la Unidad de hospitalización". "Estos factores", añaden, "quiebran la continuidad de los cuidados, aumentando el riesgo de eventos adversos y la desatención de pacientes con alta vulnerabilidad".

Por todo ello, los sanitarios de la Unidad de Psiquiatría del Área de Salud pitiusa reclaman "garantizar la seguridad y la calidad asistencial de los pacientes, especialmente dada su elevada vulnerabilidad", así como mejores "condiciones laborales que garanticen el mantenimiento de la salud integral de la plantilla" que preserven su "bienestar físico y psicológico frente al desgaste actual, como pilar fundamental para poder sostener una asistencia clínica segura". Finalmente, reclaman "proteger la integridad física y emocional de los profesionales ante el aumento de situaciones de tensión y violencia".

En cuanto a las quejas, señalan desde ASEF que, "de forma paralela" al diálogo que asegura se mantiene con los profesionales, "se han activado medidas de apoyo organizativo y coordinación asistencial con otros dispositivos sanitarios para garantizar la cobertura y continuidad de la atención".

La prioridad del Área de Salud, concluyen, "es seguir garantizando una atención segura y de calidad, trabajando conjuntamente con los profesionales para favorecer el adecuado funcionamiento del servicio y la mejor atención posible a los pacientes".