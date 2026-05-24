La reparación por parte del Ibavi de tres de los seis pisos que sufrieron graves daños tras la explosión de gas registrada en un piso de la zona de es Putxet de Ibiza el pasado 21 de abril. Las familias más afectadas ya han podido regresar a sus casas después del susto, provocado por una negligencia en el cambio del sistema de gas al eléctrico en las cocinas, según los expertos.

Llama la atención

La escasa publicidad y repercusión que ha tenido en Formentera el primer entierro público del cadáver de un migrante sin identificar localizado en el mar pitiuso. Un pequeño grupo de mujeres asistieron el viernes al enterramiento, del que informó el Consell de la isla con apenas un cartel pegado la tarde anterior en el tablón de anuncios situado junto a la puerta del cementerio.

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La okupación por parte de una pareja y su hija menor de edad de una caseta de pescadores recién reformada situada en la playa de s’Illa Plana, detrás del dique de es Botafoc. La estructura, que pertenece desde hace unos años a la Autoridad Portuaria, carece de agua y luz eléctrica y tiene como vecinas a otras infraviviendas. La okupación se llevó a cabo en algún momento de esta semana.