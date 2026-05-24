Juzgan a un acusado de violar y atar las manos a una menor en Ibiza a la que llevó a su casa a la fuerza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10 horas) a un hombre acusado de violar a una menor en Sant Josep a la que llevó a su casa a la fuerza. La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión y al pago una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 21 de septiembre de 2019, cuando la víctima tenía 16 años. El hombre coincidió con ella en casa de un conocido y, cuando ella comenzó a sentirse indispuesta, él se ofreció a acompañarla a su casa en coche.

No obstante, en vez de dirigirse al domicilio de la menor lo hizo al suyo propio. Una vez en su casa, la acostó en una cama ya que estaba cansada y no se encontraba bien. El procesado se acostó a su lado y la comenzó a someter a tocamientos de carácter sexual. Pese a que ella se opuso, el hombre le inmovilizó empleando la fuerza y la violó. Después ella llamó a su novio para que fuera a buscarla, pero fue sorprendida por el acusado, quien le arrebató el teléfono móvil y le ató las manos con una cuerda para impedir que lo volviera a hacer.