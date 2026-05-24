Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaPolítica en IbizaCultura en IbizaDeporte en Ibiza
instagramlinkedin

Tribunales

Juzgan a un acusado de violar y atar las manos a una menor en Ibiza a la que llevó a su casa a la fuerza

La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión y al pago una indemnización de 20.000 euros

Audiencia Provincial de Balears. | EUROPA PRESS

Audiencia Provincial de Balears. | EUROPA PRESS

E.P.

Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10 horas) a un hombre acusado de violar a una menor en Sant Josep a la que llevó a su casa a la fuerza. La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión y al pago una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 21 de septiembre de 2019, cuando la víctima tenía 16 años. El hombre coincidió con ella en casa de un conocido y, cuando ella comenzó a sentirse indispuesta, él se ofreció a acompañarla a su casa en coche.

Noticias relacionadas y más

No obstante, en vez de dirigirse al domicilio de la menor lo hizo al suyo propio. Una vez en su casa, la acostó en una cama ya que estaba cansada y no se encontraba bien. El procesado se acostó a su lado y la comenzó a someter a tocamientos de carácter sexual. Pese a que ella se opuso, el hombre le inmovilizó empleando la fuerza y la violó. Después ella llamó a su novio para que fuera a buscarla, pero fue sorprendida por el acusado, quien le arrebató el teléfono móvil y le ató las manos con una cuerda para impedir que lo volviera a hacer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
  2. Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
  3. Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
  4. Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
  5. La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
  6. Vuelca una furgoneta en una calle de Ibiza tras chocar con un todoterreno, cuyo conductor se da a la fuga
  7. Fallece en Ibiza la popular Anita Marí del bar Ca n'Anneta
  8. Paco Tur, propietario del restaurante Celler de Can Pere, en Ibiza: 'Tuvimos que abrir más tarde de lo normal por la falta de personal

Juzgan a un acusado de violar y atar las manos a una menor en Ibiza a la que llevó a su casa a la fuerza

Juzgan a un acusado de violar y atar las manos a una menor en Ibiza a la que llevó a su casa a la fuerza

Dormir donde está prohibido: el rastro digital de las caravanas y furgonetas camperizadas en Ibiza

Dormir donde está prohibido: el rastro digital de las caravanas y furgonetas camperizadas en Ibiza

Los extranjeros poseen 13.419 viviendas en Ibiza y Formentera, casi el 19% del total

Los extranjeros poseen 13.419 viviendas en Ibiza y Formentera, casi el 19% del total

Foro Mediterráneo: "No se trata sólo de limitar coches, sino de gobernar el territorio"

Foro Mediterráneo: No es solo el turismo: el tráfico balear es un problema estructural

Foro Mediterráneo: Las islas ante el reto del colapso de la movilidad

Foro Mediterráneo: Las islas ante el reto del colapso de la movilidad

Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza

Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza

La falta de civismo, entre las principales molestias de la temporada en Ibiza: "Huele solo a orina"

La falta de civismo, entre las principales molestias de la temporada en Ibiza: "Huele solo a orina"
Tracking Pixel Contents