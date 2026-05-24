Tribunales
Juzgan a un acusado de violar y atar las manos a una menor en Ibiza a la que llevó a su casa a la fuerza
La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión y al pago una indemnización de 20.000 euros
E.P.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10 horas) a un hombre acusado de violar a una menor en Sant Josep a la que llevó a su casa a la fuerza. La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión y al pago una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones.
Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 21 de septiembre de 2019, cuando la víctima tenía 16 años. El hombre coincidió con ella en casa de un conocido y, cuando ella comenzó a sentirse indispuesta, él se ofreció a acompañarla a su casa en coche.
No obstante, en vez de dirigirse al domicilio de la menor lo hizo al suyo propio. Una vez en su casa, la acostó en una cama ya que estaba cansada y no se encontraba bien. El procesado se acostó a su lado y la comenzó a someter a tocamientos de carácter sexual. Pese a que ella se opuso, el hombre le inmovilizó empleando la fuerza y la violó. Después ella llamó a su novio para que fuera a buscarla, pero fue sorprendida por el acusado, quien le arrebató el teléfono móvil y le ató las manos con una cuerda para impedir que lo volviera a hacer.
- Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
- Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- Vuelca una furgoneta en una calle de Ibiza tras chocar con un todoterreno, cuyo conductor se da a la fuga
- Fallece en Ibiza la popular Anita Marí del bar Ca n'Anneta
- Paco Tur, propietario del restaurante Celler de Can Pere, en Ibiza: 'Tuvimos que abrir más tarde de lo normal por la falta de personal