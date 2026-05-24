Las islas ante el reto del colapso de la movilidad

Los presidentes de los consells de Mallorca, Ibiza y Formentera y el presidente de la Autoritat Portuària de Balears coincidieron en la mesa de debate institucional del Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrada el 18 de mayo en el Club Diario de Mallorca, en un diagnóstico compartido: la presión sobre la movilidad en Balears no es un problema coyuntural ni exclusivamente turístico, sino estructural.

La mesa, moderada por Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, arrancó con una pregunta directa a los tres presidentes insulares: cuál es el principal problema de movilidad de cada isla. Las respuestas dibujaron tres realidades distintas, pero convergentes en el diagnóstico de fondo y en la urgencia de actuar con más rigor y planificación que en el pasado.

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, fue tajante: «Nuestras infraestructuras no se han adaptado al crecimiento poblacional de las últimas décadas». Galmés explicó que, cuando llegaron al Consell en 2023, encontraron infraestructuras saturadas y colapsadas, sin ningún estudio previo sobre la capacidad real de la isla ni medidas regulatorias comparables a las que ya aplicaban Formentera y Ibiza desde hacía años. Ese vacío fue lo primero que intentaron corregir: encargaron por primera vez un estudio de capacidad de carga cuyos datos resultaron contundentes y difíciles de ignorar. Solo en 2023 llegaron a Mallorca alrededor de 400.000 vehículos procedentes del exterior y, en julio, se registraron más de 1,3 millones de desplazamientos diarios en la isla, gran parte de ellos vinculados al vehículo privado y al coche de alquiler. Una cifra que refleja con claridad la magnitud del reto que afronta el territorio y la necesidad de actuar con decisión y sin más demora.

Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera, describió una realidad extrema: una isla de unos 12.000 habitantes que, durante la temporada alta, multiplica de forma muy significativa su población, con una presión sobre la movilidad especialmente intensa en determinadas zonas y franjas horarias. Formentera lleva ya siete años regulando la entrada de vehículos y el balance, según Portas, es claramente positivo. «Si no hubiéramos actuado hace siete años, la situación actual sería mucho peor», afirmó. La regulación ha permitido reducir alrededor de un 17 % la entrada de vehículos, un descenso que se percibe en las carreteras y en la movilidad diaria, aunque Portas reconoció que siguen existiendo puntos de saturación que deben seguir gestionándose con más precisión y mejores herramientas. «El debate ya no es si regular o no regular, sino cómo seguir mejorando esa regulación», subrayó, añadiendo que limitar vehículos por sí solo no basta y que son necesarios más datos, más tecnología y una gestión más inteligente de los flujos, además de un transporte público reforzado con alternativas reales de movilidad para residentes y visitantes.

Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, definió su isla como «un territorio frágil y vulnerable, con una de las mayores presiones humanas y densidades de vehículos de España», con infraestructuras sometidas a una enorme presión diaria que exige decisiones políticas e institucionales para ordenar y gestionar esa realidad. Ibiza comenzó el verano pasado con una experiencia piloto de regulación de entrada de vehículos que Marí valoró muy positivamente. «2025 fue el año cero de implantación de la nueva regulación y conseguimos romper una dinámica de crecimiento continuo», explicó. Se redujo en torno a 32.000 el número de vehículos llegados a Ibiza respecto al año anterior. La ley permitió además abordar otro problema relevante: la llegada descontrolada de caravanas y autocaravanas a espacios protegidos y zonas sensibles, de manera que ahora cualquier vehículo de este tipo debe acreditar una reserva previa en un camping autorizado. Marí insistió en que la regulación no se ha construido desde la unilateralidad, sino desde el diálogo con empresarios, navieras, empresas de alquiler de vehículos, sindicatos y distintos sectores sociales, porque «en un territorio insular no puede existir barra libre permanente, ya que eso lleva directamente al colapso y a la saturación».

José Javier Sanz, presidente de la Autoritat Portuària de Balears, aportó la perspectiva global de las cuatro islas. Los puertos, recordó, son la principal puerta de entrada de vehículos y mercancías: el 95% de las mercancías que llegan a Balears lo hacen por vía marítima, más de 20 millones de toneladas al año, además de millones de pasajeros y decenas de miles de buques. Eso convierte a los puertos en una infraestructura esencial para la economía balear y hace que la cooperación institucional con los consells sea, según Sanz, «absolutamente fundamental». La relación con los consells es fluida y esa colaboración está permitiendo avanzar hacia soluciones reales, compartiendo datos, coordinando controles y colaborando técnicamente para aplicar cualquier regulación de forma eficiente y coordinada entre administraciones.

El debate abordó también la cuestión de fondo: si el problema de movilidad es estructural o únicamente estacional. Los cuatro participantes coincidieron sin fisuras en que es estructural, aunque durante la temporada alta se intensifique de forma muy notable. En Ibiza, en los últimos treinta años, la población se ha duplicado, pero el número de vehículos se ha triplicado, y las estancias turísticas son cada vez más cortas, lo que genera una presión muy intensa y concentrada en el tiempo. En Mallorca, los datos del estudio de carga confirman que la saturación desborda ampliamente los meses de verano y que actuar solo en temporada alta ya no es suficiente para dar respuesta a un fenómeno que ha cambiado de escala y que exige una visión estratégica y sostenida a largo plazo.

Sobre qué puede aprender Mallorca de las experiencias de Ibiza y Formentera, Galmés fue explícito en su reconocimiento: «Estamos en contacto permanente con ambas islas y quiero agradecer públicamente su disposición a compartir su experiencia y las dificultades encontradas en el camino». Uno de los aprendizajes clave es la necesidad de resolver cómo compatibilizar la limitación de vehículos con la llegada de trabajadores durante la temporada alta, un aspecto que Mallorca quiere tener bien resuelto antes de aprobar cualquier normativa. Por ello, el Consell trabaja en un borrador que incluye dos grandes líneas: limitar la entrada de vehículos a la isla y regular también el número de vehículos de alquiler, siempre desde el diálogo y el consenso con todos los sectores implicados.

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La mesa cerró con una ronda de visiones a cinco años. Marí pidió políticas basadas en datos y no en ideologías, con regulación de vehículos, lucha contra el intrusismo y planificación territorial como ejes de un equilibrio más sostenible, y reclamó coordinación con el Estado para que no tenga sentido limitar vehículos mientras se plantean ampliaciones de infraestructuras que incrementan la presión. Portas apostó por consolidar en Formentera un modelo de movilidad más eficiente, con transporte público reforzado y herramientas tecnológicas que permitan gestionar mejor los flujos. Galmés confía en que Mallorca tenga en cinco años una regulación plenamente implantada y un modelo de movilidad más sostenible, con grandes inversiones en transporte público y mejora de la red viaria. Y Sanz resumió el reto colectivo: «Balears seguirá recibiendo millones de visitantes y necesitamos cooperación institucional, planificación y soluciones equilibradas que permitan mantener nuestro motor económico sin comprometer la calidad de vida ni el territorio».