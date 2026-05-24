Ibiza supera la barrera de los 30 grados en plena recta final de mayo

Ibiza ha superado este domingo la barrera de los 30 grados en plena segunda mitad de mayo. Según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo 24 se han registrado de nuevo máximas por encima de los 30 grados en Mallorca e Ibiza. Además, ha sido el primer día en lo que va de año en que en Menorca también se ha alcanzado esa marca.

En el caso de las Pitiusas, el valor más alto se ha registrado en Sant Joan, con 31 grados. En Ibiza ciudad, la máxima ha sido de 29 grados, mientras que en Sant Antoni el termómetro ha llegado a los 28. Formentera ha registrado 27 grados y el aeropuerto de Ibiza, en es Codolar, se ha quedado en 26 grados.

Sant Joan ya había alcanzado los 30 grados tanto el viernes como el sábado, en unas jornadas en las que la Aemet había advertido de temperaturas "muy altas" para la época del año e incluso "extraordinariamente altas" en algunos puntos de la Península.

El mapa de temperaturas máximas de este domingo muestra valores elevados en el conjunto del archipiélago, con registros de hasta 32 grados en Mallorca, donde el calor ha sido más intenso.

Ibiza afronta una semana con un repunte del calor el viernes

Ibiza encara una semana estable, soleada y sin previsión de lluvia, según el pronóstico de la Aemet para los próximos días. El tiempo estará marcado por cielos poco nubosos o despejados, viento flojo y temperaturas suaves al inicio de la semana, aunque con un repunte claro del calor a partir del viernes.

Para este lunes 25 de mayo, la Aemet prevé una jornada sin precipitaciones, con una mínima de 15 grados y una máxima de 26. El día comenzará con algunas nubes, pero el sol ganará protagonismo durante las horas centrales. El viento soplará flojo, con predominio de componente este durante la mañana y el mediodía.

El martes 26 se mantendrá la estabilidad. Las temperaturas subirán ligeramente, con 15 grados de mínima y 27 de máxima. El cielo presentará intervalos de nubes y claros, con viento del nordeste flojo.

La misma tónica continuará el miércoles y el jueves 28, con máximas de 27 grados y mínimas de 16 y 15 grados, respectivamente. La Aemet prevé cielos soleados o poco nubosos y ausencia total de precipitaciones.

El cambio más destacado llegará el viernes 29, cuando las temperaturas volverán a subir de forma más acusada. La mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 30, en una jornada soleada y sin viento significativo. El sábado 30 el calor seguirá presente, aunque la máxima bajará ligeramente hasta los 29 grados, con una mínima de 18.