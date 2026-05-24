¿Sabes cuáles son los 19 ingredientes que llevan las hierbas ibicencas?

«Dicen que los ingredientes tienen que ser impares», afirma Lina, una «experta» en esta bebida espirituosa, según explican sus vecinos de Can Bonet. «No me preguntes por qué», ríe cuando se le pregunta por el motivo, dado que es un dicho popular que se trasmite de generación en generación, pero que no tiene lógica aparente. Este domingo, durante un taller organizado la Asociación de Vecinos, la mujer explica que lleva «desde los cinco o seis años» viendo cómo su madre y su abuela preparaban las hierbas.

«Las proporciones las elige cada uno como quiere», aporta Nieves, su compañera «experta», pero, aunque cada uno tenga sus gustos, advierte: «Si pones mucho de una cosa sabrá mucho a eso, lo ideal es poner un poco de cada: una ramilla de romero, un trozo de piel de limón...». «Todo es necesario», añade Lina sobre las plantas y lo que llevan las herbes. «Cada año por Sant Joan [24 de junio] buscamos los ingredientes». Nieves añade dónde y cómo los encuentran: «Hemos ido dos días al bosque y hoy llevamos desde las ocho de la mañana colocándolo todo como está ahora», y señala una de las mesas dispuestas por la organización.

Taller de elaboración de hierbas ibicencas en Can Bonet / J.A.Riera

Los ingredientes que llevan

A parte del anís, el alcohol que hace de base para las hierbas, Nieves y Lina traen 19 ingredientes para los vecinos de su barrio. Están colocados en fila y llevan carteles que explican qué son y qué propiedades tienen. La ruda es una de las primeras plantas que se encuentra el vecino que prepara las hierbas en el taller. La sigue la menta como ‘hierba medicinal rica en mentol que destaca por sus propiedades digestivas, antiinflamatorias, analgésicas y descongestionantes’. Y el hinojo, que, como se lee en la descripción, es ‘una planta aromática muy valorada por sus propiedades digestivas, diuréticas y antiinflamatorias’.

El primer aporte de fruta es la piel de naranja, que explica el cartel ‘concentra hasta 10 veces más vitamina C y antioxidantes que su jugo’. También se ponen en las hierbas las hojas del naranjo, que ‘destacan por sus propiedades calmantes, digestivas y antioxidantes’ y la farigola, o tomillo en castellano. Las hierbas llevan también hojas de pino que, según el cartel, destacan por ‘su acción expectorante, antiinflamatoria y antioxidante’.

Les sigue la hierba luisa, ‘una planta aromática originaria de Sudamérica’. El romero no puede faltar con sus ‘principios activos, como el ácido rosmarínico, el cineol y el alcanfor’. Tras él, el enebro, la herba de Sant Ponç, el puniol, la hierbabuena (que también se usa en postres como el flaó), el eucalipto, las hojas de limonero, la piel o cáscara del limón, el orégano, la manzanilla (camamil·la en ibicenco) y la salvia.