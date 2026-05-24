‘Ses herbes’: una tradición de Ibiza que "no se tiene que perder"

«La gente repite, parece que les salieron buenas las del año pasado», bromea María José Torres, presidenta de la asociación de vecinos de Can Bonet y una de las principales organizadoras del taller de hierbas ibicencas de este domingo en el Centro Social del barrio. «Este año hemos querido mejorar algunas cosas que el año pasado, por ser la primera vez que se hacía, se nos escaparon», explica Torres. Los cambios que han aplicado incluyen usar cestas, preparar los carteles donde detallan qué es cada ingrediente y qué propiedades tiene...

«Hemos traído 19 ‘hierbas’, aunque realmente también contamos las pieles de limón, de naranja y otros ingredientes que no son hierbas como tal, pero que se introducen en la bebida», sostiene Torres. «Cuando miras los carteles concluyes que tiene mucho sentido que las hierbas te las tomes después de la comida, porque la mayoría tienen propiedades digestivas», considera la presidenta de la asociación.

Qué hacen los vecinos

El proceso del taller es muy sencillo. Primero, «los vecinos se acercan y pasan a recoger las botellas». Torres aclara que el taller requería de inscripción justamente «para asegurarnos de que tendremos suficientes botellas, suficiente anís, que es el licor que se pone a las hierbas...». Después de recoger los materiales, cada uno se dirigirá a una mesa con los ingredientes, «hasta llegar al final, donde les ponemos el anís dentro y se les pone el tapón[de corcho]». Tras todo este proceso, «se llevan la botella a sus casas y ya en Navidades se lo pueden beber». Torres dice que el proceso de fermentación «es lo que más tarda, porque aquí tenemos todo ya cortado y preparado para que en pocos minutos puedan tener su botella lista». Hay que tener «la paciencia para esperar mínimo seis meses para poderlas beber», recalca.

El año pasado participaron en el taller «unas cincuenta personas» y este se prevén «unas pocas más». Ella también probó a hacer por primera vez el año pasado:«Las hierbas son algo normal en la gastronomía ibicenca y en mi casa hay quienes las saben hacer, pero a mí no me habían enseñado», justifica Torres. «Dadas sus propiedades digestivas, en el pasado no debía faltar en ninguna casa ibicenca», indica.

Cómo se hacen las hierbas

«Dicen que los ingredientes tienen que ser impares», afirma Lina, una «experta» en esta bebida espirituosa, según explican sus vecinos: «No me preguntes por qué», ríe la mujer, dado que es un dicho popular que se trasmite de generación en generación, pero que no tiene lógica aparente. La mujer lleva «desde los cinco o seis años» viendo cómo su madre y su abuela preparan las hierbas.

«Las proporciones las elige cada uno como quiere», aporta Nieves, su compañera «experta», pero, aunque cada uno tenga sus gustos, advierte: «Si pones mucho de una cosa sabrá mucho a eso, lo ideal es poner un poco de cada: una ramilla de romero, un trozo de piel de limón...». «Nosotras ya hemos cortado todo en trocitos pequeños para que la gente solo tenga que cogerlos, si tuvieran que cortar cada uno al momento, ¡no acabaríamos!», añade Lina.

«Pepe se encarga de verter el anís en las botelleas», detalla. «Primero pasa la gente, cada uno pone en su botella de hierbas lo que quiera, lo introduce gracias a este palo [muestra uno fino, pero largo] y luego Pepe pone el anís y sella la botella».

Elaborar las hierbas es una tradición «muy, muy, muy» importante, coinciden ambas. «Estas tradiciones ibicencas hay que saber hacerlas: no se tiene que perder nada», sostiene Lina.

Otras actividades de la asociación

Torres cree en la necesidad de conservar las tradiciones gastronómicas de la isla:«De hecho, nos planteamos hacer un taller de orelletes», adelanta la presidenta de la asociación de vecinos de Can Bonet: «Participa mucha gente y es muy valioso. Hay gente joven, pero también más mayor que quizás en su casa hacía hierbas, pero que dejaron de hacerlas y quieren recuperar esa» tradición.

La asociación de vecinos «lleva más de 30 años trabajando», valora Torres. «En ese tiempo ha evolucionado, pero también se han mantenido las tradiciones como, por ejemplo, la paella para socios. Nos mantenemos en nuestros tiempos, pero sin olvidar los orígenes», resume la portavoz de los vecinos de este barrio con ganas de recuperar su gastronomía local.