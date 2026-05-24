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El Govern balear informa a los turistas sobre el destino de la recaudación de la ecotasa

La conselleria de Turismo habilita una página web que aporta los datos acerca del Impuesto de Turismo Sostenible en cuatro idiomas

Un grupo de turistas sube al autobús en el aeropuerto

Un grupo de turistas sube al autobús en el aeropuerto / Vicent Marí

Europa Press

Palma

La conselleria de Turismo del Govern balear pone en marcha una campaña informativa para informar a los visitantes sobre los proyectos financiados con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). La iniciativa comunicativa va dirigida a las federaciones de alojamiento y establecimientos hoteleros del archipiélago, informa el departamento en un comunicado.

Su objetivo es habilitar un canal de colaboración público-privada que permita a los visitantes conocer "con nitidez y rigor" la finalidad del impuesto que abonan durante su estancia y el destino exacto de los fondos recaudados. Para ello, la nueva web que aporta esta información incorpora un apartado de descargas con materiales didácticos y divulgativos en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y alemán) que incluyen fichas informativas de cada uno de los proyectos aprobados y ejecutados. Los materiales informativos ya están a disposición de todas las patronales y establecimientos para su libre descarga e implantación en las recepciones y espacios comunes a las puertas de la temporada estival.

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"Herramientas útiles y rigurosas"

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, considera que este tipo de acciones demuestra que el Govern "cumple escrupulosamente con el compromiso de rendir cuentas y aportar la máxima transparencia en la gestión del impuesto". "A través de esta acción, ofrecemos al sector unas herramientas útiles y rigurosas para resolver dudas y certificar a los clientes el impacto positivo de su aportación. No gobernamos sumando cifras de turistas, gobernamos para que cada euro que aporta el turismo se devuelva multiplicado en forma de bienestar para el residente", añade Bauzá

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