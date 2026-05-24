'Lletons' de sirvia fritos, la 'delicatessen' mejor guardada de las pescaderías de Ibiza

Era una pieza que las abuelas buscaban en las pescaderías. Y la servían, como un tesoro, a los nietos. Los lletons (letones, en castellano), lo que vendrían a ser las huevas de los pescados macho. Los testículos o el esperma, para entendernos. Dicho así más de uno arrugará la nariz y abandonará esta página, pero, como muchas otras piezas de casquería animal (estamos más acostumbrados a la de los animales de tierra) es una absoluta delicatessen. De hecho, conseguir estos lletons que hoy cocinamos ha costado mucho tiempo. Llevaba meses esperando la llamada de la pescadería Carmen Moya, en el Mercat Nou de Vila, diciéndome que tenían unos lletons maravillosos. Eran unos de sirvia grandes, hermosos, gorditos…

Esta pieza no necesita grandes elaboraciones. La más habitual es enharinados y fritos. En el sur de España se toman también hervidos y servidos con un aliño de limón o de ajo y perejil, o de todo junto. A lo largo y ancho de todo el Mediterráneo se encuentran recetas con esta delicia de la pescadería. Siempre en elaboraciones muy sencillas, en las que se manipula lo mínimo este producto y en el que el objetivo es no enmascarar el sabor y ensalzar la textura. Algo que se logra especialmente en su versión frita: un exterior crujiente y un corazón lechoso y cremoso que te explota en la boca.

Si tenéis una pescadería de confianza, pedidle lletons. Aunque tengáis que esperar. Vale mucho la pena. Creedme. Es una receta muy de abuelas. Y las abuelas saben mucho.

Ingredientes (tapa para 3 personas): -500 gramos de lletons (10€) -150 gramos de harina (0,16€) -Jugo de limón (si se quiere) -Sal y pimienta -Aceite para freír

Los 'lletons' de sirvia, antes de cocinarlos. / M. T.

Preparación

—Secar muy bien los lletons y cortarlos en rodajas como de un dedo de grosor.

—Salpimentarlos y enharinarlos. Mover para que asegurarnos que la harina cubre por completo los lletons y luego sacudirlos para que suelten el exceso de harina.

—Freír en aceite muy caliente hasta que estén dorados.

—Escurrir sobre un papel secante y servir con unas rodajas de limón para quien quiera ponerles un poquito de zumo de limón.

Los 'lletons', friéndose. / M. T.

El toque gourmet

Están muy ricos con una puntita de allioli, pero suave, para no matar el intenso gusto de pescado de los lletons.