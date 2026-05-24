Gail Fear, presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer: "No sé si a los hombres les da vergüenza o pereza participar en campañas de prevención"

La presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), Gail Fear, no deja de sorprenderse por los bajos niveles de implicación en las iniciativas de revisión para detectar esta enfermedad que la entidad pone en práctica periódicamente. De hecho, esta asociación comunicó hace varios días que la tasa de participación en un programa que promovió para detectar el cáncer de colon solo llegó al 28% de lo previsto. Su asombro se multiplica cuando se trata de la población masculina, que es la menos dispuesta a pasar los cribados, advierte: "Yo no sé si a los hombres les da vergüenza o pereza participar en campañas de prevención". "Creo que es un poquito de uno y un poquito de otro", lamenta.

Fear señala que la concienciación para que la sociedad se involucre más en estos programas es una de las "grandes luchas" de la IFCC. Añade que la entidad ha "empezado con las revisiones" y que "todos los años" está "forzando y forzando para que la gente acuda". La presidenta de la IFCC destaca que ha vivido en su marido la importancia de participar en estas iniciativas, puesto que sufrió un cáncer de colon: "Gracias a Dios que le conseguimos la prueba a tiempo. Si no, ahora no estaría aquí".

Esta experiencia personal hace que insista en que las pruebas de colonoscopia son "muy fáciles de hacer", puesto que "se pueden hacer en casa y llevar los resultados al médico de cabecera". "Además, no cuestan nada. Son gratis". También recuerda que "no hace falta esperar hasta los 80 años" para realizarse esta prueba, ya que "a partir de los 60 es vital" y que es recomendable pasarla antes de esa edad. "Es absolutamente imprescindible para evitar cosas peores", resume.

El 25 aniversario

Otro tema de conversación con la presidenta de IFCC es el 25 aniversario de la asociación, que celebra con una comida benéfica en Sonrojo Beach & Chiringuito, en Cala Llonga. Fear aprovecha para agradecer el apoyo de los patrocinadores y de quienes aportan donativos a la entidad en eventos como el Torneo Golf Contra el Cáncer celebrado hace dos semanas en las instalaciones de Golf Ibiza y que reportó 11.650 euros a IFCC.

La comida solidaria para celebrar el 25 aniversario de IFCC / Toni Escobar

"La quinta edición del campeonato fue un exitazo", recuerda la presidenta. "Es una lástima que solamente haya un campo de golf en Ibiza, pero estoy trabajando para ver si podemos ampliar" el evento y llevarlo a otras instalaciones para tratar de conseguir más fondos, indica.

Un proyecto muy ambicioso

Fear ya piensa en el destino de los fondos que recaudará con el evento y menciona el proyecto Hospice, que la entidad puso en marcha en febrero para apoyar a aquellos pacientes que se encuentran en los últimos meses de vida. "Tú estás enfermo, estás solo, el hospital ya no puede hacer nada para ayudarte y te manda a tu casa. Si no tienes a nadie, ¿qué haces en esta situación?", se pregunta para remarcar la importancia del proyecto.

La presidenta de IFCC remarca que se trata de "una amplificación" del trabajo que ya pone en práctica la entidad. De modo que este programa consigue para las personas que se ven en estas circunstancias "los aparatos necesarios para poder estar en casa, como camas que suben y bajan de manera automática o sillas de ruedas y todo lo que haga falta". Fear detalla que la iniciativa solo está disponible en Santa Eulària, pero esperan poder ampliar su zona de operaciones a toda la isla "cuando haya pasado un año".

Deberes para el hospital

En cualquier caso, la coordinadora explica que la asociación "siempre está en contacto" con los profesionales del Hospital Can Misses, "que se portan muy bien" con ellos. Sin embargo, Fear pone deberes a la organización del centro sanitario y reclama un mayor "enlace entre los diferentes médicos que pueden estar tratando a un paciente de cáncer". Insiste en los beneficios de que los oncólogos "puedan acudir a todos los otros tratamientos que tienen los pacientes para hacer mejor su trabajo". Asegura que esta circulación de la información es más importante cuando la persona se somete a sesiones de quimioterapia, ya que es un tratamiento que tiene "muchísimos efectos secundarios".

Por otra parte, la presidenta de IFCC también muestra su preocupación por los bulos que corren en las redes sociales sobre el cáncer. "Hay una australiana que dice que cura todo con una hoja de no sé qué planta que tiene en el jardín. No sé por qué les está permitido difundir esta información cuando no está comprobada ni es científicamente correcta", lamenta.