La falta de civismo, entre las principales molestias de la temporada en Ibiza: "Huele solo a orina"

La pregunta planteada por Diario de Ibiza en Facebook :"Orinar en la calle, ir sin camiseta fuera de las zonas de baño o generar ruido: ¿Cuál de estos comportamientos de turistas te molesta más y cuál añadirías?" abrió un debate entre los lectores sobre las conductas incívicas que más incomodan en Ibiza y sobre si estos comportamientos pueden atribuirse únicamente al turismo o responden a un problema más amplio de convivencia.

Entre las respuestas, orinar en la vía pública apareció como una de las principales quejas. Horia Nutu señaló que, si se pasea por el centro de Ibiza, "huele solo a orina", aunque matizó que no cree que el problema sea exclusivo de los visitantes, ya que, según apuntó, "en invierno también" ocurre. En la misma línea, Nando Ibiza relacionó esta situación con otros problemas de limpieza urbana: "Da asco pasar por los contenedores de la basura", escribió, aludiendo al "pestazo mezclado con la orina".

La falta de baños públicos, una queja recurrente

Varios lectores coincidieron en que parte del problema podría aliviarse con más servicios públicos. Ramona Johnson consideró que "el primer problema se podría solucionar si hubiera más baños públicos", una propuesta que también apareció en el comentario de Malambo Isla, que planteó como soluciones "baños públicos" y "prohibir vehículos ruidosos".

El ruido fue, precisamente, otro de los comportamientos mencionados en el debate. Aunque la pregunta incluía también ir sin camiseta fuera de las zonas de baño, buena parte de los comentarios se centró en cuestiones más vinculadas a la limpieza, los olores, la falta de civismo y el uso del espacio público.

Otros lectores quisieron evitar que la conversación se centrara únicamente en los turistas. Carmen Martinez recordó que "también hay españoles que orinan en cualquier lugar", mientras que Tin Bonet fue aún más directo al afirmar: "Si eso es lo que hacemos los de aquí". Ambas respuestas apuntan a una idea compartida por parte de los participantes: el incivismo no depende solo del origen de quien lo practica, sino de la educación, el respeto y el control del espacio público.

También hubo quien aprovechó el debate para señalar otros déficits en los servicios de la isla. Santi Motta reclamó que se activen las duchas de las playas, que, según escribió, "las tienen para la foto de postal, nada más".

Para muchos lectores, las molestias asociadas al verano no se limitan a turistas sin camiseta, ruido o comportamientos puntuales, sino que tienen que ver con la limpieza, los malos olores, la falta de baños públicos, el mantenimiento de los servicios y la convivencia diaria entre residentes y visitantes.