Los extranjeros poseen 13.419 viviendas en las Pitiusas, casi el 19% del total

Los titulares extranjeros poseen 13.419 propiedades residenciales en las Pitiusas, el 18,7% de las 71.921 viviendas recogidas en el archivo del Catastro sobre propiedades de uso residencial por tipo de persona fiscal. Detrás de esas propiedades hay 11.928 titulares extranjeros, la inmensa mayoría de los cuales son personas físicas. El dato permite acotar mejor el peso de la propiedad extranjera en el parque residencial pitiuso: no se trata solo de cuántas viviendas figuran en sus manos, sino también de cuántos titulares las poseen y en qué tramos se sitúan. Y la conclusion es que no son grandes tenedores.

Santa Eulària es el municipio con más viviendas de titularidad extranjera y, también, con más titulares foráneos. En este término municipal figuran 4.622 propiedades residenciales pertenecientes a extranjeros, el 26,8% de todo su parque residencial. Esas casas corresponden a 4.122 titulares, de los que 4.013 son personas físicas y 109 son sociedades. Santa Eulària concentra por sí sola más de un tercio de todas las propiedades residenciales extranjeras de las Pitiusas.

Titulares extranjeros de las pitiüses según número de viviendas / DI

Le sigue Sant Josep, con 3.557 viviendas residenciales de extranjeros, el 24,5% de su parque. En este caso, el Catastro contabiliza 3.288 titulares no españoles: 3.133 personas físicas y 155 entidades extranjeras. Aunque Santa Eulària lidera en número total de propiedades, Sant Josep es el municipio con más viviendas atribuidas a entidades forasteras, tres más que Santa Eulària.

Sólo el 12% del parque de Vila

En tercer lugar aparece Ibiza, con 2.919 propiedades residenciales de extranjeros. El volumen es elevado, pero su peso relativo es mucho menor que en Santa Eulària o Sant Josep: equivale al 12% del parque residencial de la capital. En Ibiza figuran 2.442 titulares extranjeros, de los que 2.361 son personas físicas y 81 son sociedades.

Sant Antoni suma 1.446 propiedades residenciales de extranjeros, el 12,2% del total municipal. Esas viviendas corresponden a 1.302 titulares no españoles, de los que 1.255 son personas físicas y 47, entidades. Formentera, por su parte, registra 469 propiedades, el 19,7% de su parque residencial, vinculadas a 400 titulares extranjeros: 384 personas físicas y 16 entidades. Finalmente, Sant Joan tiene el menor volumen absoluto, con 406 propiedades, si bien cuenta con uno de los pesos relativos más altos: el 25,3% de sus viviendas residenciales figuran en manos extranjeras. En este municipio hay 374 titulares extranjeros, prácticamente todos personas físicas: 367, frente a solo siete entidades.

El reparto de viviendas 11.928 extranjeros son titulares de propiedades residenciales en Ibiza y Formentera. 10.867 extranjeros tienen una sola vivienda de su propiedad: 10.502 son personas físicas y 365, entidades. extranjeros titulares en los tramos de 26 a 100 viviendas y en el de más de 100 inmuebles.

En el conjunto de las Pitiusas, la propiedad extranjera está muy concentrada en las personas físicas. De las 13.419 propiedades residenciales extranjeras, 12.867 corresponden a personas físicas, mientras que 552 están vinculadas a entidades. La misma pauta se observa si se fija la lupa en el número de titulares: de los 11.928 extranjeros, 11.513 son personas físicas y 415 son entidades.

El grupo más numeroso es el de titulares extranjeros con una sola vivienda. En este tramo hay 10.867 titulares. De ellos, 10.502 son personas físicas y 365, entidades. Representa la mayor parte de la propiedad extranjera y muestra que el perfil dominante no es el de gran tenedor, sino el de titular con una única vivienda.

1.040 que tienen entre dos y cinco viviendas

El segundo bloque corresponde a los titulares extranjeros con entre dos y cinco viviendas. Aquí aparecen 1.040 titulares extranjeros, que acumulan 2.345 propiedades residenciales. De esos titulares, 995 son personas físicas y 45 son entidades extranjeras. En términos de propiedades, esas personas físicas extranjeras suman 2.239 viviendas, mientras que esas sociedades extranjeras reúnen 106. Este tramo es relevante porque muestra una pequeña acumulación de vivienda extranjera, pero todavía lejos de los grandes paquetes inmobiliarios.

A partir de las seis viviendas, la presencia extranjera se reduce de forma brusca. En el tramo de seis a diez viviendas, el Catastro registra solo 15 titulares extranjeros, con 104 propiedades residenciales. Catorce de esos titulares son personas físicas extranjeras y uno es una entidad extranjera. En el tramo de 11 a 25 viviendas, hay únicamente seis titulares extranjeros, aunque acumulan 103 propiedades. Aquí cambia el perfil: solo dos son personas físicas y cuatro son entidades extranjeras. En propiedades, las entidades pesan más que los particulares: 75 viviendas frente a 28.

El dato más significativo está en los tramos superiores: no hay titulares extranjeros en los tramos de 26 a 100 viviendas ni en el de más de 100 viviendas. Tampoco hay, por tanto, propiedades residenciales atribuidas a extranjeros en esos dos escalones. Esto significa que los grandes tenedores residenciales que aparecen en los tramos más altos del Catastro no figuran como personas físicas extranjeras ni como entidades extranjeras en esta estadística.

Sant Antoni: máximo cinco

Por tramos, la propiedad extranjera se concentra casi por completo en los niveles bajos de titularidad: uno y de dos a cinco inmuebles. Y Sant Antoni no registra titulares extranjeros con más de cinco viviendas. En este municipio, los extranjeros aparecen solo en los dos primeros tramos: 1.183 titulares con una vivienda —1.142 personas físicas y 41 entidades extranjeras— y 119 titulares con entre dos y cinco viviendas —113 personas físicas y seis entidades—, que suman 263 propiedades en ese segundo tramo. Lo mismo ocurre en Formentera, donde tampoco hay titulares extranjeros por encima de cinco viviendas: figuran 345 titulares extranjeros con una vivienda y 55 con entre dos y cinco, que acumulan 124 propiedades en este último tramo.

Los casos de titulares extranjeros con más de cinco viviendas se localizan solo en Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan, y desaparecen por completo a partir del tramo de 26 a 100 viviendas. En Ibiza hay ocho titulares extranjeros en el tramo de seis a 10 viviendas —siete personas físicas y una entidad—, con 56 propiedades, y tres titulares en el tramo de 11 a 25 —una persona física y dos entidades—, con 46 propiedades.

Noticias relacionadas

En Santa Eulària aparecen cinco titulares extranjeros de seis a 10 viviendas, todos personas físicas, con 36 propiedades, y tres titulares de 11 a 25 —una persona física y dos entidades—, con 57 propiedades. En Sant Josep solo consta un titular extranjero, persona física, en el tramo de seis a 10 viviendas, con seis propiedades; y en Sant Joan ocurre exactamente lo mismo: un titular extranjero, también persona física, con seis propiedades.