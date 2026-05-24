Dormir donde está prohibido: el rastro digital de las caravanas y furgonetas camperizadas en Ibiza

El Consell Insular y los ayuntamientos declararon la 'guerra' a las caravanas en suelo rústico en el último Consell de Alcaldes, celebrado el pasado lunes. Con la aprobación de la ley 5/2024, las caravanas que tengan intención de entrar a Ibiza entre el 1 de junio y el 30 de septiembre han de contar con una reserva en uno de los campings de la isla. Para vehículos como furgonetas camperizadas, esta ley también establece que "en orden a evitar la proliferación de vehículos a motor estacionados en determinados lugares por largas temporadas y que son empleados, en la práctica, para la acampada y pernocta, se prohíbe el estacionamiento prolongado de vehículos a motor en el suelo rústico de la isla fuera de los aparcamientos de uso público existentes y especialmente habilitados a tal efecto". Vicent Marí, presidente del Consell, declaró en dicho encuentro que "la presión se ha ido más hacia las zonas boscosas, más escondidas y peligrosas, y hacia el suelo urbano, por lo que es necesario que policías locales y Consell coordinen acciones". Sin embargo, plataformas como Park4night, en la que usuarios comparten y sitúan en el mapa ubicaciones en las que estacionar y pernoctar caravanas y furgonetas, dificultan esta labor.

Al menos 74 de los puntos marcados en el mapa de la isla de Ibiza están calificados como "parking de día y noche". Uno de ellos se encuentra en el mismo Parque Natural de ses Salines, aunque en este caso son los propios usuarios los que advierten de que está prohibida la pernocta. "Está prohibido dormir", comenta el último de ellos, a finales de diciembre de 2025. El anterior, unos meses antes, advierte: "Es un parking bonito para visitar la playa y el parque natural, aunque no dormimos allí. Llegamos por la mañana y la policía llegó para decirnos que estaba prohibido dormir allí", escribe.

La Policía Local de San Josep ha comentado hasta 46 localizaciones en el municipio, desde 2020 hasta 2025. En uno de estos puntos, en es Codolar, una de las usuarias no recomienda en un comentario de abril de este año no pasar la noche. "La policía pasa de vez en cuando y las multas son altísimas si no estás registrado en un alojamiento en Ibiza. Es un sitio que no te conviene", indica. Otra zona, en el monte de sa Talaiassa, un tipo de terreno en la que tanto el Consell como los ayuntamientos pretenden centrarse en su 'lucha' contra las caravanas, cuenta también con advertencias de la policía en Park4night. "No puedes pasar la noche allí, está prohibido. Puede resultar en una multa de 30.000 euros", comenta un usuario en agosto de 2025.

Furgoneta estacionada en Sa Talaiassa / Park4night

Este esfuerzo de la Policía Local de Sant Josep parece estar dando resultados. Al eliminar el filtro de aparcamientos de "noche y día", desaparecen prácticamente todas las ubicaciones marcadas en el municipio de Sant Josep. Tan solo aparecen las que están categorizadas como "parking solo de día", con una advertencia de que está prohibida la pernocta. Hay, sin embargo, otro rincón creado recientemente, a finales de 2025, "en plena naturaleza", que parece haber escapado al control de la Policía Local, al no contar con ningún comentario suyo advirtiendo de la infracción. "Excelente vista y lugar para estacionar la noche. Hay un espacio disponible por orden de llegada. ¡Una noche fantástica!", destaca en la descripción de la ubicación.

En otra zona boscosa, esta vez en Sant Mateu, un usuario de una furgoneta comentaba el mes pasado: "Una noche muy tranquila. Ubicación perfecta y casi sin coches, estábamos solos". Otro, de finales de 2025, destaca también que "es un buen sitio para pasar la noche".

Pou des Lleó, Cala Llenya y s'Estanyol

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària afirman conocer la existencia de plataformas de este tipo. "Tenemos varias zonas vigiladas de manera constante para evitar posibles pernoctaciones". El Consistorio destaca tres puntos susceptibles de este tipo de prácticas y que la policía controla "de forma continuada": ses Eres Roges, en la zona des Pou des Lleó, Cala Llenya y la playa de s'Estanyol, conocida popularmente como Cala Bonita. En la aplicación de Park4night se encuentran marcadas, precisamente, estas zonas como parking de "solo de día" y de "día y noche". En Cala Llenya hay dos, ambos creados en 2024 y sin comentarios recientes de los usuarios. En Pou des Lleó, no aparece ninguno en el que se indique que está permitida la pernocta, sino que en el único que hay marcado se señala que la pernocta está prohibida y algunos comentarios, que se remontan a tres años atrás, comentan la existencia de un cartel en la zona que alerta de la prohibición. En s'Estanyol tan solo aparece una ubicación marcada como "en plena naturaleza", entre los árboles en el camino que va hacia la playa.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària indican que en 2025 sancionaron a 53 caravanas, diez de las cuales por hacer fuego, y en lo que va de 2026 se ha sancionado a 18, una de ellas por encender fuego.

Pernoctas en s'Arenal Petit

Por el contrario, Sant Joan desconoce la existencia de este tipo de aplicaciones y considera que en el municipio no tienen este tipo de problemática con caravanas o campers. Sin embargo, ubicaciones marcadas y comentarios de los usuarios sugieren lo contrario. En el punto marcado como parking de "día y noche" por los usuarios en la playa de s'Arenal Petit, en Portinatx, donde no está permitida la pernocta, varios usuarios comentan su estancia e incluso destacan la sombra que proporcionan las placas solares. Acompañado de imágenes, advierten de que la altura máxima son dos metros y que no cuenta con servicios. "Buen sitio para estacionar y pasar la noche, con placas solares que dan sombra y tranquilo durante la noche", escribe el último usuario en compartir su experiencia en la ubicación. "Si han pasado la noche allí es porque no se les ha detectado, ya que no está permitido", indican desde el Ayuntamiento de Sant Joan.

Furgoneta en s'Arenal Petit, en Portinatx / Park4night

"Varios parkings en la misma zona. Muchas furgos pasan aquí la noche. No hay baños ni agua y hay zonas con sombra", reza la descripción de otro de los parkings categorizado como de "día y noche". Esta localización en concreto se encuentra en próxima a Cala Xarraca, y cuenta con una puntuación de 4,44 sobre 5 estrellas y 48 comentarios de usuarios. La misma situación se da en el parking de s'Arenal petit.

Estacionar un vehículo en zona urbana, otro de los retos que se fijaron en el pasado Consell de Alcaldes, está regulada por las normativas municipales de cada zona. En el caso de Vila, por ejemplo, el Consistorio modificó la ordenanza municipal de circulación para que los vehículos no puedan estar estacionados más de 72 horas en el mismo punto.