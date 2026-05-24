Detenidos en Ibiza por robar relojes de alta gama mientras ofrecían servicios sexuales

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre y una mujer de origen peruano como presuntos autores de delitos de robo con violencia, hurto de relojes de alta gama y pertenencia a un grupo criminal. El cuerpo de seguridad explica en un comunicado que ambos fueron arrestados por agentes la Unidad Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en el aeropuerto el 17 de mayo, cuando los investigados intentaban abandonar la isla. Durante el registro de sus pertenencias, los policías localizaron tres relojes de gran valor, 1.500 euros en efectivo y diversas prendas de ropa que habrían sido utilizadas por la mujer durante los delitos de los que se la acusa.

Empieza la investigación

El operativo policial se puso en marcha en mayo de 2025 tras la denuncia del hurto de un reloj de lujo. Al sumarse nuevas reclamaciones por robos con violencia de la misma tipología en septiembre de ese mismo año y nuevos hurtos en zonas de ocio nocturno en abril de 2026, los agentes lograron establecer la conexión entre todos estos hechos y averiguar la identidad de los presuntos autores.

El modus operandi de los acusados consistía en el acercamiento de la mujer a turistas que se encontraban solos en zonas de ocio de Ibiza para ofrecerles servicios sexuales. En ese contexto, aprovechaba para robarles el reloj mediante engaño o el uso de la fuerza si era necesario. Por su parte, el hombre realizaba labores de vigilancia y transporte de la mujer. Respecto a los relojes recuperados, uno de ellos ya ha sido devuelto a su propietario, el segundo se encuentra en proceso de envío y el tercero parece ser una falsificación.