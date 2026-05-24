Sucesos
Cosas que nunca te esperas ver el mar: una nevera aparece flotando cerca de la costa de Ibiza
Tras avistar el electrodoméstico, un capitán avisó a Capitanía Marítima para que fuera retirado
Una nevera flotando cerca de Roca Llisa, en la costa de Santa Eulària. El electrodoméstico fue visto este domingo sobre las 14 horas por el capitán de una embarcación que navegaba por la zona con clientes a bordo. «Iba navegando y apareció ahí flotando. La verdad, ni la toqué porque venía con clientes», relata el patrón a Diario de Ibiza. Decidió no acercarse más de lo necesario al objeto por precaución: «Aunque ni siquiera la toque, no sé qué puede haber dentro», apunta.
Tras avistar el electrodoméstico, el capitán dio aviso a Capitanía Marítima. Además, compartió la alerta en un grupo de WhatsApp de trabajadores del mar para advertir a otras embarcaciones que pudieran navegar por la zona, ya que un objeto de este tamaño puede provocar problemas, incluso una vía de agua en el casco. «Muchos no escuchan la radio. Es más efectivo», explica sobre el uso de este canal informal de comunicación entre profesionales.
Riesgo para la navegación
La presencia de una nevera flotando en el mar supone un riesgo para la navegación, especialmente para embarcaciones pequeñas o motos de agua, ya que una colisión con un objeto de estas dimensiones puede provocar un accidente grave.
El capitán recuerda que no es la primera vez que se localizan objetos peligrosos o inesperados en el mar. «Un profesor mío vio una vez un fardo de 200 kilos. Luego se enteró por el Diario de Ibia de que era cocaína», comenta como ejemplo de las sorpresas que pueden aparecer durante la navegación. La nevera fue fotografiada desde la embarcación, parcialmente hundida y flotando a la deriva en aguas de la costa de Santa Eulària.
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