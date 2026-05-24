Campaña Mayo
El álbum
La calle Antoni Guasch Juan estrena un ‘techo’ de colores
La calle Antoni Guasch Juan de Vila luce desde este sábado una nueva imagen con un techo decorativo de cintas de colores. La instalación, impulsada por el Ayuntamiento como prueba piloto de refugio climático, busca dar sombra, embellecer la vía peatonal y hacer más cómodo el paso de vecinos, peatones y visitantes durante el verano.
- Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
- Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- Fallece en Ibiza la popular Anita Marí del bar Ca n'Anneta
- Paco Tur, propietario del restaurante Celler de Can Pere, en Ibiza: 'Tuvimos que abrir más tarde de lo normal por la falta de personal
- Condenado a pagar 610.000 euros por echarse atrás en una compraventa en Ibiza