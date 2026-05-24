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La calle Antoni Guasch Juan estrena un ‘techo’ de colores

La calle Antoni Guasch Juan estrena un ‘techo’ de colores | P. M.

La calle Antoni Guasch Juan estrena un ‘techo’ de colores | P. M.

La calle Antoni Guasch Juan de Vila luce desde este sábado una nueva imagen con un techo decorativo de cintas de colores. La instalación, impulsada por el Ayuntamiento como prueba piloto de refugio climático, busca dar sombra, embellecer la vía peatonal y hacer más cómodo el paso de vecinos, peatones y visitantes durante el verano.

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