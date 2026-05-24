Transporte aéreo
Un avión sufre un impacto y obliga a retrasar un vuelo de Valencia a Ibiza
El vuelo desde Manises a Ibiza, prevista a las 20.45 horas, se ha reprogramado para pasadas las diez de la noche
El pasaje de un vuelo de Iberia con origen en el aeropuerto de Valencia y destino a Ibiza que debía embarcar a las 20.45 horas de este domingo, tendrá que esperar para embarcarse al menos hasta las 22.25 hora. Una auxiliar de vuelo les ha informado en la misma puerta de embarque de que el avión que debía trasladarles hasta es Codolar, procedente del aeropuerto de Palma, ha sufrido "un impacto".
En Infovuelos, la página oficial de Aena, el organismo público que gestiona los aeropuertos de interés general, se detalla que un vuelo de la misma compañía que tenía programada su salida de Son Sant Joan (Mallorca) a las 19.10 horas, con el código IB2402, se ha retrasado hasta las 20.50 horas, aunque como es lógico no se indican los motivos de este retraso.
Mientras tanto, el pasaje que espera en Manises para embarcar hacia Ibiza tendrá que armarse de paciencia y rezar para que ese vuelo procedente de Palma salga a su nueva hora programada.
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