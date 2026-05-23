Vuelca una furgoneta en una calle de Ibiza tras chocar con un todoterreno, cuyo conductor se da a la fuga

Un accidente entre dos vehículos de grandes dimensiones ocurrido este sábado ha acabado con uno de ellos volcado, con uno de sus laterales apoyado sobre la calzada de Pere Matutes Noguera, en un tramo de Platja d’en Bossa.

Según testigos del accidente, el suceso se ha producido durante una maniobra de adelantamiento a la altura de la calle Algarb, y en él se han visto implicados los conductores de una furgoneta, que es la que ha acabado volcada, y un Land Rover. El conductor de este último vehículo ha sido el que ha provocado el accidente, según un testigo, y se ha dado a la fuga.

Otra imagen del accidente / D.I.

La Policía Local de Ibiza ha acudido al lugar de los hechos para dirigir el tráfico y retirar el vehículo accidentado y, según indican fuentes del Ayuntamiento de Ibiza, no hay heridos aunque un menor de edad viajaba a bordo del coche que ha quedado apoyado sobre un lateral.

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