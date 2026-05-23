Rafa Nadal defiende las escapadas a Ibiza de Carlos Alcaraz: "Yo iba todos los años con mis amigos"

Rafa Nadal ha salido en defensa de Carlos Alcaraz después de que el murciano recibiera críticas por viajar a Ibiza durante sus días libres, según recoge la revista Lecturas. El extenista mallorquín explicó en una entrevista en la CNN que él también necesitaba desconectar del circuito y que Ibiza formaba parte de esos momentos de descanso. "Mi vida no era solo tenis, tenis y tenis. Bailaba e iba a Ibiza todos los años con mis amigos. Cada uno necesita encontrar su propio espacio", afirmó Nadal.

Alcaraz había defendido previamente que sus días de descanso en Ibiza le ayudaron a sentirse "como una persona normal", disfrutar con sus amigos y regresar a la pista con más energía. Nadal respalda esa postura y asegura que cada deportista debe encontrar su manera de gestionar la presión.

"Alcaraz decidió hacerlo público. Lo respeto. Y parece que además le está funcionando muy bien", valora Nadal, según el contenido publicado por Lecturas.

Alcaraz no estará en Wimbledon

En el plano deportivo, cabe recordar que Carlos Alcaraz confirmó recientemente en sus redes sociales que tampoco estará en Wimbledon por su lesión en la muñeca derecha, que ya lo apartó de Roland Garros. "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible", escribió en un post Carlitos.

Así pues, Alcaraz seguirá fuera de las pistas mínimo hasta el próximo mes de agosto, con la llegada de la nueva gira americana con los torneos de Masters 1000 de Canadá y Cincinnati. El murciano ya explicó que su idea era tener toda la paciencia necesaria para recuperarse al 100% y no arriesgarse a una recaída. Y en ello está, sin ninguna duda.