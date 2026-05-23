La violencia en los campos de fútbol de Ibiza: "Empieza por los padres en el fútbol base"

La pregunta lanzada por Diario de Ibiza en Facebook, '¿Crees que hay que poner sanciones a los padres que la líen en los campos de fútbol?', ha generado una respuesta prácticamente unánime entre los lectores. En esta ocasión, los comentarios coinciden en que sí deben adoptarse medidas contra los adultos que protagonicen incidentes en los campos, especialmente en el fútbol base.

Uno de los comentarios más contundentes es el de Luis Frechilla, que sitúa el origen del problema en el comportamiento de algunos padres durante los partidos de menores. "El mal ejemplo y la violencia en el fútbol empieza por los padres en el fútbol base", afirma. El lector lamenta además que este tipo de actitudes se produzcan en encuentros infantiles: "Es triste oír a esos energúmenos en un partido de niños".

En la misma línea se expresa Dolo Prat, que resume su postura con una frase breve: "El fútbol es un deporte, no un ring", en referencia al boxeo. También Nati Alberca se muestra partidaria de actuar con firmeza y propone directamente prohibir la entrada en los campos a quienes generen problemas.

Prohibición de entrada y multas

Varios lectores plantean sanciones concretas para frenar estos comportamientos. Joaquín Mendoza Gil considera que se debe actuar porque, según apunta, "lamentablemente siempre son los mismos los que están sobre la línea roja hasta que un día la cruzan". Para este lector, la respuesta debería incluir "multa económica y un par de años sin poder entrar en recintos deportivos".

También Lina Ramon Planells apuesta por impedir el acceso a quienes alteren el ambiente en los partidos: "Sí, y no dejarlos entrar más". Antonio Aranda Rubiales incide en la responsabilidad de los adultos como ejemplo para los menores. "Los padres tienen que darle ejemplo a sus hijos", señala, antes de defender que, si la lían, se les debería prohibir la entrada en los campos de fútbol.

"A los padres hay que educarlos también"

Algunos comentarios ponen el foco en la necesidad de corregir estas conductas desde la grada. Iván Feria explica que ha visto a árbitros expulsar a padres durante partidos y considera que esa medida es acertada: "Me parece muy bien; a los padres hay que educarlos también". Para los lectores, el fútbol base debería ser un espacio de aprendizaje, convivencia y respeto, no un escenario de insultos, presiones o comportamientos violentos protagonizados por adultos.

Entre las respuestas también hay quienes reclaman castigos más severos en los casos de agresión o acoso. Pepe Costa Ribas defiende que, ante situaciones graves, debería haber detenciones, multas e incluso cárcel en caso de reincidencia.

En conjunto, las opiniones expresadas en Facebook a la encuesta reflejan una postura clara: los lectores de Diario de Ibiza apoyan sancionar a los padres que protagonicen incidentes en los campos de fútbol. La mayoría apuesta por prohibiciones de entrada, multas y medidas ejemplarizantes para proteger el ambiente deportivo de los niños.