Todos los impulsos llevan a Ibiza: una participante de un 'reality' británico acaba en la isla por una decisión de última hora

Helena Ford, la participante del reality británico Love Island, del canal ITV2, se fue de fiesta la noche del pasado viernes en Londres sin saber que los detalles más inesperados la iban a llevar hasta Ibiza en compañía de una amiga. La protagonista de esta historia contó a través de su cuenta de TikTok que acabó "decidiendo" de madrugada que "quería ir a Ibiza… esa misma noche". Posteriormente, ha compartido varios vídeos sober su viaje a la isla.

Para empezar, mostró su noche en un club y el momento en el que reserva el vuelo a Ibiza por el portal de British Airways. Esto ocurrió a las 2.44 horas de la madrugada. El siguiente corte la muestra a las 5.05 horas mientras hace la maleta y corre hacia el aeropuerto. Tras ocupar su asiente correspondiente en el avión a las 9 horas, explica que se siente orgullosa por haber llegado "con cinco minutos de sobra". Los vídeos posteriores se grabaron durante una fiesta en el club Blue Marlin y enseñan una maleta abollada por los golpes.