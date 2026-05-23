Ibiza vuelve a ser rociera: "Vamos a disfrutar de la Virgen"

La parroquia del Roser de Ibiza está de celebración. Mujeres y niñas vestidas de lunares y hombres con camisas blancas llegan caminando o se bajan de coches que deben seguir su marcha hasta encontrar un lugar donde aparcar. En una de las plazas que hay disponibles al lado del templo, una persona saca de una furgoneta un tamboril con los colores de la arbonaida, la bandera de Andalucía. Todos se preparan para sacar en procesión a la imagen de la Virgen del Rocío, un acto organizado por la Asociación Cultural Rociera de Ibiza.

Juan Bastida, el director del Coro Rociero, explica que la romería saldrá de la iglesia y que llegará hasta el parque Poeta Marià Villangómez. Añade que, una vez allí, los peregrinos oirán la misa del Santo Rosario que ofrecerá el obispo, Vicent Ribas, a las doce de la noche. Bastida apunta que es la primera vez que estos oficios comenzarán tan tarde y señala que este horario es el "típico del Rocío".

Ante todo, el director del coro quiere dejar claro que la mayoría de las personas que siguen la festividad va "a rezarle a la Virgen, a hacer peregrinación con ella y a disfrutar de ella". Por ello, quiere desterrar la idea de que "la gente va al Rocío de juerga" porque "los actos oficiales son lo primero, aunque luego haya un ratito de fiesta, como es lógico".

Procesión de la Romería de El Rocío en Ibiza / J.A. Riera

Los últimos preparativos

Dentro del patio de la iglesia, los guitarristas que acompañarán a la procesión ensayan las canciones que tocarán con acordes cada vez más elaborados y poco a poco se animan a interpretarlas juntos. Parecen ajenos al ir y venir de quienes se saludan, de los niños que están impacientes por que empiece la romería y de los miembros de Protección Civil que protegerán a los peregrinos del tráfico. Algunas mujeres se pasean con castañuelas en las manos que suenan ligeramente mientras caminan. Además, todavía hay quien aprovecha para realizar los últimos retoques tanto a su propio vestuario como a la imagen, que espera dentro de la iglesia lista para que la carguen.

El templo es un bullir de conversaciones sobre el calor que hace esta tarde, lo bien que ha quedado la Virgen para su salida y alguna con tono de reencuentro después de mucho tiempo. Un toque de campana hace el silencio dentro de la estancia y manda ponerse en pie a todos los que han acudido a escuchar las palabras del sacerdote que oficiará un breve acto antes de la salida.

El párroco indica que la peregrinación es una metáfora de la vida de cualquier persona, que no es más que "un camino con su carga". Por ello, su ruego a la Virgen del Rocío, que repite en varias ocasiones, es el de "acompáñanos en nuestro camino". Al final de su intervención, bendice a los peregrinos con agua bendita, al igual que a la imagen, y el Coro Rociero interpreta una canción acompañada de un guitarrista. Finalmente, los porteadores levantan sobre sus hombros a la imagen entre gritos de "¡viva la Virgen del Rocío!", "¡viva la Blanca Paloma!", "¡viva Andalucía!" y "¡viva Ibiza!".

Un momento de la procesión / J.A. Riera

Seguidora "desde la primera vez"

Pepi espera a la salida del templo. Es una de las primeras en llegar a la iglesia y sigue la romería en compañía de sus dos nietas y sus hijas. Como tantos otros, es una emigrante de La Puebla de Cazalla que se estableció en Ibiza hace muchos años "para trabajar". Indica que no se pierde una edición de la celebración y que la sigue "desde la primera vez que se hizo en Ibiza". Sin embargo, su experiencia con la festividad tiene un toque de nostalgia, y cuenta que formaba parte de un grupo "para cantar" pero que ese conjunto "se ha hecho mayor"; no obstante, añade que los que todavía pueden formar parte del evento, "siguen animando".

Otras dos mujeres que siguen la procesión son Maricarmen García y Montse Palma. Ambas pertenecen a la asociación Nunca Solos Ibiza, así que acompañarán a los usuarios de las residencias Reina Sofía y Cas Serres para que puedan participar en la celebración. También indican que el coro cantará unos temas para ellos. Las dos son aficionadas al Rocío.

Este domingo continuarán las celebraciones con la Misa Rociera, que comenzará a las 12.30 horas de la mañana. Los peregrinos se quedarán en el parque Poeta Marià Villangómez hasta las siete de la tarde, cuando cargarán la imagen de la Virgen del Rocío de vuelta hasta su lugar en la parroquia del Roser.