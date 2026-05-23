Ibiza registra 30 grados dos días y encara otra semana de calor veraniego

Ibiza ha entrado de lleno en un episodio de temperaturas muy altas para la época del año. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes Sant Joan alcanzó los 30 grados, mientras que Ibiza, Sant Antoni y Formentera llegaron a los 27 grados y el aeropuerto de es Codolar registró 25 grados.

La Aemet ha destacado que este sábado está siendo “muy cálido para la época” en España. En Baleares, el calor también ha dejado valores especialmente elevados: por primera vez en lo que va de año se han alcanzado los 32 grados en Mallorca, concretamente en Binissalem.

Previsión del tiempo en Ibiza la próxima semana

La previsión para Ibiza mantiene la misma tendencia durante los próximos días. Según el pronóstico de la Aemet, el sábado y el domingo las temperaturas máximas se situarán en torno a los 26 grados, con mínimas de 13 y 15 grados, respectivamente. El lunes continuará el ambiente estable, también con 26 grados de máxima, mientras que el martes se esperan 27 grados.

El calor repuntará de nuevo a partir del jueves, con 29 grados de máxima, y el viernes podría alcanzarse otra vez la barrera de los 30 grados en Ibiza. Todo ello en una semana marcada por el sol y la ausencia de lluvia. El viento soplará flojo, con predominio de componentes este y nordeste en buena parte de los próximos días.