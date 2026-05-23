Ibiza Inclusion abre una nueva era de la moda inclusiva con un desfile en el que participan más de 40 modelos

Ibiza Inclusion celebró el pasado viernes 22 de mayo la sexta edición del desfile de moda 528 Ibiza, un evento transformado en escenario de "emoción, conciencia social y celebración colectiva" donde desfilaron personas "diversas y orgullosas de ocupar su lugar. Ibiza Inclusion añade en un comunicado que más de 40 modelos, entre profesionales, deportistas vinculados a Addif o participantes que "representan distintas edades, cuerpos, capacidades y trayectorias vitales", defendieron sobre la pasarela "la idea que impulsa este movimiento desde sus orígenes: que una sociedad solo está completa si todas las personas que la integran tienen un lugar real en ella".

El evento se propuso situar a la isla en el centro de un movimiento que ya no se define solo por un evento de moda, sino "por un auténtico pacto social por la inclusión real". Como uno de los momentos más especiales de la noche, esta edición incorporó la participación de modelos del Aula de Ocupación del Ayuntamiento de Sant Antoni, con lo que quedó reforzado el vínculo con el municipio que acogió esta sexta edición del evento.

Entre los nombres participantes destacaron los top model Krys Pasiecznik, Lía Romero, Anette Ferruccio, que desfiló con su hija, o Adriana Pérez, cuya historia de resiliencia "volvió a aportar una dimensión especialmente inspiradora al encuentro". La modelo internacional y dj Cristina Tosio asistió a esta cita como invitada.

Una célebre maestra de ceremonias

La periodista, escritora y deportista paralímpica Irene Villa ejerció un año más como maestra de ceremonias de esta gran cita y acompañó con su voz y su compromiso una velada en la que cada salida a la pasarela se convirtió en un mensaje de autoestima, dignidad y transformación social. Junto a ella, el Club Deportivo Es Vedrà inició el desfile con un número de gimnasia rítmica que emocionó al público y que fue protagonizado por Aira Hernández, campeona de España de Rítmica Adaptada sub-11. Por su parte, el cantautor ibicenco Marc Cuevas puso música a una noche concebida para inspirar, despertar, interpelar y celebrar la diversidad desde la belleza, el arte y la verdad.

La impulsora de este movimiento, Emma Torres, clausuró el acto junto con Irene Villa y su hija Aira Hernández. Torres reflexionó que la "nueva era de Ibiza Inclusion se traduce en que deja de ser una cita puntual de moda para convertirse en un movimiento anual en el que se incluirán múltiples iniciativas destinadas en todos los casos a reivindicar la integración y lograr una sociedad más inclusiva y justa".

Este encuentro mantuvo también su dimensión solidaria, ya que la recaudación obtenida a través de las entradas donativo y de la Fila Cero se destinará íntegramente a Addif, entidad beneficiaria de una noche que volvió a demostrar que la moda puede ser también una herramienta de integración, representación y desarrollo personal.

Las firmas participantes

La VI edición de Ibiza Inclusion reunió, por este orden de aparición, las propuestas de The Origin Ibiza, UNA, Saró, Orígens by David Pomar, Linnea Ibiza, Ibimoda Pepita Planells y Eva Cardona en una pasarela que conectó Ibiza, Mallorca y Formentera a" través de una misma sensibilidad mediterránea, libre y plural".

The Origin Ibiza abrió la noche con una propuesta de inspiración isleña y lenguaje contemporáneo, "fiel a la identidad sostenible de la firma". Tejidos naturales, materiales orgánicos, cuero reciclado y siluetas fluidas marcaron "una colección conectada con la tierra, la sal, el sol y la energía de la isla, en un diálogo entre artesanía, modernidad y conciencia estética", detallan desde la organización.

UNA defendió una propuesta "femenina y ecléctica, con looks de carácter original y desenfadado que reforzaron la idea de una moda abierta a distintas formas de expresión". Su participación aportó "frescura y versatilidad a una pasarela que volvió a demostrar que la inclusión también se construye desde la mezcla de estilos, identidades y maneras de habitar la moda".

Imprenta, arte y literatura

Saró sorprendió al público con ‘The printing’, una colección inspirada en las imprentas, el arte y la literatura con la que "honra la creatividad humana, resaltando cómo las palabras y las imágenes pueden transformar ideas en realidad". Con la frase 'una imagen vale más que mil palabras', la moda ha puesto en muchas ocasiones creatividad, color, tejidos e historias precisas y por eso cada outfit estaba estampado con diarios y revistas.

Orígens by David Pomar volvió a "reivindicar la fuerza de las raíces a través de una colección que reinterpreta la tradición ibicenca desde una sensibilidad actual". Algodones, puntillas, transparencias y bordados dibujaron una propuesta delicada, fresca y luminosa, en la que "la herencia textil pitiusa se transforma en una moda contemporánea, cómoda y con personalidad".

Linnea Ibiza presentó una colección concebida desde el alma artesanal de la firma, con piezas que "celebran la libertad, el movimiento y la autenticidad". Sus diseños, "creados con una sensibilidad muy personal, volvieron a defender una moda hecha con amor, respeto por lo manual y una profunda conexión con mujeres reales, diversas y sin moldes".

Ibimoda Pepita Planells demostró liderar las propuestas de una casa de referencia en la isla, especializada en vestidos y trajes de fiesta para mujer y hombre. "Elegancia, experiencia y saber hacer definieron una salida final en la que destacaron los looks pensados para ocasiones especiales, el cuidado por el detalle y una visión de la moda basada en la calidad y el asesoramiento personalizado".

Eva Cardona cerró esta pasarela en 528 Ibiza con la sensibilidad de Formentera a través de una colección de fiesta y moda femenina marcada por la delicadeza, la feminidad y el gusto por los detalles. Sedas, gasas, guipur y cortes favorecedores dieron forma a una propuesta muy ligada a la luz y a la libertad de las Pitiusas, en la que la elegancia convive con la naturalidad y el espíritu bohemio.

Una moda libre y plural

Todas las colecciones compartieron un mismo hilo conductor: la defensa de una moda libre, plural y conectada con cuerpos reales. Una moda entendida no solo como expresión estética, sino también como herramienta de visibilidad, representación y confianza.

Con esta sexta edición, Ibiza Inclusion no solo ha vuelto a emocionar sobre una pasarela, ha confirmado también que su evolución hacia un movimiento anual, vivo y transformador ya está en marcha. Una nueva era que mantiene intacta la emoción del desfile, pero que amplía su propósito para seguir construyendo, desde Ibiza, una sociedad más inclusiva, más consciente y más humana.

Este evento contó con el patrocinio del Consell de Ibiza y de Turismo de Ibiza. Otras entidades que apoyaron el evento fueron Fecoev y los ayuntamientos de Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Josep, Eivissa y Sant Joan. Además, apoyaron esta cita AIR, Fundación Balearia, Fundación Abel Matutes, Fundación Julián Vilás Ferrer, Fundación Desde Siempre Para Siempre, Global Fashion Gallery, Fundación La Caixa, NB & Atur, Asociación AMSELD, Balearic Security o Balota & Klischan Abogadas.

Se sumaron a este desfile el restaurante Bambino, Grupo Mambo, Hostal la Torre, Buscastell Vins, CD Es Vedrà, Carmen Pani Fotos, Carmen Peluqueros, Control Solutions, Creaciones Es Vedrà, Dipesa, Eiviss Garden, Enotecum, Es Vedrà Design, Galeno y Gastroteca Sibaritas Ibiza. Completaron la lista de patrocinadores Els Pins Resort & Spa, Hotel Royal Plaza, Ibiza Eventy, Igor Marijuan, Imam Comunicación, Invisa Hoteles, Kik Beauty & Health, Luz Menu, Estilistas MLB, Make Up Mary Dego, Make Up by Cata SK, Riera H. Pinturas, Rotary E-Club Ibiza International, Sass Arts, Sonitec y el decorador Toni Riera.