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Un famoso futbolista del Manchester City pone punto y final a su relación vinculada a Ibiza

Rúben Dias y su exnovia, la presentadora británica Maya Jama, borran sus fotos en común de sus redes sociales, entre ellas las de unas vacaciones en la isla

El Manchester City celebra la victoria en la FA Cup

El Manchester City celebra la victoria en la FA Cup / Neil Hall / Efe

Redacción Digital

Ibiza

El defensa portugués del Manchester City Rúben Dias terminó la relación sentimental que mantenía con su ya exnovia, la presentadora de televisión británica Maya Jama, después de 18 meses de relación. Lo que más ha llamado la atención sobre la ruptura es que ambos han borrado las fotos que tenían en común en sus respectivas cuentas en redes sociales. Entre ellas estaba la de unas vacaciones que ambos pasaron en Ibiza el verano pasado.

El futbolista se ha ganado la confianza del entrenador Pep Guardiola durante su trayectoria en el conjunto inglés, ya que es un fijo en sus alineaciones desde su llegada al club en 2020. De hecho, recibió el galardón a mejor jugador de la Premier League en 2021. En estos momentos, Dias calienta motores para unirse a la selección portuguesa para hacer un buen papel en el mundial que acogerán Canadá, Estados Unidos y México, que comenzará dentro de poco menos de un mes.

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