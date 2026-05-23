La eliminación de Sucesiones en Baleares deja 34.000 beneficiados y 1.025 millones menos de recaudación

La eliminación del Impuesto sobre Sucesiones impulsada por el Govern de Marga Prohens ya tiene un impacto económico de gran dimensión en las cuentas públicas de Baleares. Desde la entrada en vigor de las bonificaciones fiscales aprobadas por el PP el 18 de julio de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2026, un total de 34.706 contribuyentes se han beneficiado de rebajas en este tributo, mientras la comunidad autónoma ha dejado de recaudar más de 1.025 millones de euros.

La mayor parte del impacto corresponde a las herencias entre padres e hijos, ascendientes y cónyuges, donde 31.225 familias han dejado directamente de pagar el impuesto. El ahorro acumulado en estos casos asciende a 941,07 millones de euros. A esta cifra se suman también las bonificaciones aplicadas en el grupo III, que engloba herencias entre hermanos, tíos y sobrinos. En este apartado, 3.481 contribuyentes se han beneficiado de reducciones fiscales que han supuesto otros 84,34 millones de euros menos de ingresos para las arcas autonómicas.

Los datos reflejan el alcance de una de las principales apuestas del Ejecutivo autonómico: reducir al mínimo la tributación sobre las herencias y el patrimonio familiar. El PP ha defendido desde el inicio de la legislatura que el Impuesto sobre Sucesiones suponía una "doble imposición" y que su eliminación permitiría aliviar la carga fiscal sobre las familias de las islas.

La reforma fiscal aprobada por el Govern no se limita a las herencias directas. En julio de 2023 el Ejecutivo aprobó bonificaciones del 25% para las herencias del grupo III cuando existía descendencia directa y del 50% cuando no la había. Posteriormente, con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de 2025, el Govern elevó estas bonificaciones diez puntos más, hasta el 35% y el 60%, respectivamente. El resultado es que Baleares ha dejado de ingresar más de mil millones de euros en apenas dos años y medio por las rebajas fiscales vinculadas a las herencias.

Hacienda reivindica la reforma fiscal

La Conselleria de Hacienda defiende la reforma tributaria y celebra el volumen de ahorro generado desde 2023. "Casi tres años después de aprobar la eliminación de este impuesto, vemos con enorme satisfacción que miles de jóvenes y familias de Baleares se han ahorrado más de 1.000 millones de euros. Una reforma fiscal que prometimos a los ciudadanos y que hemos ejecutado", señalan.

El Ejecutivo autonómico insiste además en el carácter "injusto" del tributo. "Teníamos claro que era urgente y vital actuar. Es el impuesto más injusto de todos, el impuesto que grava el esfuerzo y el sudor de toda una vida, que quiere volver a gravar la casa de los abuelos. Este Govern se comprometió a acabar con este impuesto y, mientras gobierne el Partido Popular de Marga Prohens, en Baleares nunca más se volverá a pagar por lo que ya se ha pagado, nunca más se volverá a pagar por una herencia", añaden.

La conselleria vincula además el debate fiscal al enfrentamiento político con el Gobierno central y con los partidos de izquierda. "Ante aquellos partidos de izquierda que quieren imponernos desde Madrid recuperar el Impuesto sobre Sucesiones, y que ya han dejado claro que lo recuperarán en caso de volver a gobernar, el Govern de Marga Prohens utilizará todas las vías a su alcance para impedir que se ataque la autonomía de Baleares para decidir cómo gestionar los impuestos. Y no solo eso: también es nuestro deber defender la voluntad que los ciudadanos de estas islas expresaron en las urnas, exigiendo alto y claro que el impuesto a la muerte debía ser historia", concluyen.