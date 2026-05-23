Controlado un incendio en la zona de la piscina municipal de Santa Eulària

El incendio forestal declarado este sábado detrás de la piscina municipal de Santa Eulària ha quedado controlado a las 17.00 horas, según ha informado el Ibanat. El fuego fue confirmado a las 16.13 horas y se clasificó con gravedad potencial 0. Según la última actualización del organismo, las llamas han afectado aproximadamente a 0,28 hectáreas de pinar.

Los Bomberos de Ibiza habían informado previamente de que trabajaban en un incendio de vegetación en Santa Eulària. En la imagen difundida por el Ibanat en sus redes sociales se observaba una columna de humo sobre una zona de vegetación próxima a áreas habitadas del municipio. En otra fotografía se aprecia humo entre los árboles y superficie quemada bajo el pinar. Por el momento no han trascendido más datos sobre el origen del fuego.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària han indicado que en el operativo han intervenido un helicóptero y una avioneta del Ibanat, efectivos de Bomberos, dos patrullas de la Policía Local y miembros de Protección Civil. Aunque el incendio está controlado, los equipos continúan realizando tareas para sofocarlo por completo, según el Consistorio.

Se trata del segundo incendio registrado en el municipio en menos de 24 horas. En la jornada del viernes se declaró otro fuego en una cama balinesa de una villa, que afectó a 200 metros de zona boscosa en el Puig de sa Creu.

Zona afectada por el fuego. / Ibanat

Otro incendio en Sant Miquel

Por otra parte, durante la jornada de este sábado los Bomberos de Ibiza han intervenido en dos servicios independientes por caída de ramas, uno en Puig d’en Valls y otro en Siesta, también en el municipio de Santa Eulària. Además, han actuado en un incendio declarado en el exterior de una vivienda en Sant Miquel, en el municipio de Sant Joan.