Aniversario
El Colegio de Can Bonet celebra su 60 aniversario con una misa presidida por el obispo de Ibiza
El acto central tendrá lugar el viernes 29 de mayo en la iglesia de la Sagrada Familia de Can Bonet
El Colegio de Can Bonet, uno de los centros educativos de la Fundación Diocesana Isidor Macabich de Ibiza, celebra estos días su 60 aniversario con distintas actividades. El acto conmemorativo más destacado tendrá lugar el viernes 29 de mayo, con una misa de acción de gracias que presidirá el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, según ha informado el Obispado de Ibiza en su web.
La ceremonia se celebrará en la iglesia de la Sagrada Familia de Can Bonet, a las 19.30 horas. Al finalizar la celebración litúrgica, se ofrecerá un aperitivo en el patio del colegio.
Tanto el colegio como la iglesia fueron construidos en terrenos donados por el sacerdote Vicent Boned, que impulsó también otras mejoras en este barrio de pequeñas edificaciones unifamiliares que creció en las afueras de Sant Antoni desde los primeros años de la década de los 60 del siglo XX.
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