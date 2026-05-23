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Sostenibilidad

Así es la calle de Ibiza que contará con sombra todo el verano

El objetivo es también hacer más agradable el tránsito de vecinos, peatones y visitantes

La calle se llena de color con las cintas instaladas.

La calle se llena de color con las cintas instaladas. / V. Carmona

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La calle Antoni Guasch Juan de Ibiza estrena este verano una nueva imagen. El Ayuntamiento de Ibiza ha instalado un techo decorativo formado por cintas de colores que cubren parte de la vía y que permanecerá colocado durante los próximos meses con el objetivo de generar sombra y hacer más agradable el tránsito de vecinos, peatones y visitantes, tal y como anunció el Ayuntamiento de Ibiza. Muchos viandantes, sobre todo los más pequeños, se han sorprendido este sábado por la mañana del techo de colores que adorna esta vía peatonal.

La actuación forma parte de una prueba piloto de refugio climático impulsada por la concejalía de Comercio y Mercados. El montaje, iniciado este viernes, se ha llevado a cabo en esta calle del centro de Vila con una doble finalidad: embellecer el espacio urbano y crear una zona más confortable durante los días de mayor calor.

Estructura ligera y colorida

La instalación, ya visible en la calle este sábado, cubre el tramo peatonal con una estructura ligera y colorida que proyecta sombra sobre la vía. La medida busca reducir la temperatura bajo el techo decorativo y mejorar la comodidad de quienes pasan por esta zona durante el verano.

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Cabe destacar que se trata de una calle corta y estrecha con dos edificios altos a ambos lados y no es una gran avenida por la que discurran muchos viadantes.

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