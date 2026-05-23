Famosos en Ibiza
Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango
El matrimonio del sospechoso con su novia, la 'influencer' Paula Nata, iba a celebrarse en la isla antes de la muerte del empresario
La detención de Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre, Isak, el fundador de Mango, ha ocupado el centro de la atención de los medios de comunicación durante los últimos días y los detalles del caso son de sobra conocidos. Sin embargo, no había trascendido tanto la vinculación del acusado con Ibiza y Formentera, lugares en los que tenía planeado casarse con su ahora mujer, la influencer Paula Nata, poco antes de la trágica muerte del empresario en diciembre de 2024.
Según detalla el periódico El Mundo, padre e hijo mantenían una buena relación en el momento del fallecimiento del primero, cuando cayó por un barranco del macizo de Montserrat durante una caminata con Jonathan. Por lo que parece, un motivo de disputas entre los dos fue el enlace entre el ahora detenido y su esposa, que finalmente fue más modesta.
Detalles de la boda
Tal y como señala el mismo medio, Jonathan se casó con Paula Nata por lo civil en septiembre de 2024 y se indignó porque su padre le pidiera que firmasen un contrato prenupcial. Además, el posado de la mujer en la revista ¡Hola! con prendas que no eran de Mango tensó la situación todavía más.
Sin embargo, ambos parecieron dejarlo todo atrás cuando Isak Andic accedió a pagar la fiesta de la boda en el exclusivo hotel Six Senses de Ibiza. De hecho, la primera opción era acoger la celebración en la finca que tiene el empresario en Formentera, cosa que no sucedió porque estaba pendiente de conseguir unas licencias.
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