Un banco brasileño sortea un viaje a Ibiza con un futbolista de leyenda: "Sé que no ves la hora de ir a la isla"

Itaú, el banco más grande de Sudamérica, invita a dos personas a viajar a Ibiza para pasar una "experiencia" en Ibiza con el exfutbolista Ronaldo Nazário. Según indica el astro del fútbol, exjugador de entre otros equipos del Barcelona, el Inter de Milán y el real Madrid, en un anuncio emitido en sus redes sociales, esta promoción forma parte de la conocida como selección de premios Itaú y para entrar en el sorteo se deben usar los servicios de la entidad financiera.

El exdelantero, que es un asiduo a la isla desde hace muchos años, indica que se trata de uno de sus "lugares favoritos en el mundo" y termina el vídeo con una frase cómplice: "No veo la hora de ir a Ibiza y sé que tú tampoco".

En estos momentos, el conocido como O Fenómeno está concentrado en promocionar los deportes de raqueta en su Brasil natal con la iniciativa Galácticos Rackets, que cuenta con una inversión millonaria. De hecho, la implicación de este exfutbolista en el tenis es cada vez mayor y se ha dejado ver en varios torneos de alto nivel, como el Masters 1000 de Miami.