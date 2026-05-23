El Ayuntamiento de Ibiza acusa al Gobierno central de "retrasar o dejar sin respuesta" todos sus proyectos

La decisión del Gobierno central, adelantada por Diario de Ibiza el pasado 11 de mayo, de traspasar al Govern balear la responsabilidad de la ejecución de los proyectos de campos de boyas en Talamanca, Cala Vedella (proyecto que no se llegó a presentar), Benirràs, Portinatx, Cala Salada, es Xarco y Cala Bassa, ha colmado el vaso de la indignación en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza. Esta decisión unilateral y sin aparente justificación del Estado echa por tierra años de trabajo y de seguimiento de estos proyectos de fondeo para proteger el ecosistema de estos puntos del litoral ibicenco, sobre todo las praderas de posidonia. En el caso de Vila, el de Talamanca, largamente esperado.

Es "una muestra más del abandono y el castigo continuo del Gobierno central hacia la ciudad de Ibiza", consideran en Can Botino, indignados tras conocer este traspaso de la competencia entre las dos administraciones. Precisamente este proyecto de protección de la bahía de Talamanca es uno de los considerados "clave" por el Consistorio, que lleva años insistiendo en Madrid por su ejecución, pospuesta verano tras verano.

Dana, acantilados de Dalt Vila, la Biblioteca Nacional...

Pero no es la única queja del equipo de gobierno que dirige el alcalde popular Rafael Triguero hacia el caso que al parecer no les hacen desde Madrid: "Todos los proyectos que dependen del Gobierno central se ven sistemáticamente retrasados o sin respuesta", critica el cuarto teniente de alcalde y concejal de Embellecimiento y Medio Ambiente y Limpieza, Jordi Grivé. Y detalla entre ellos las ayudas económicas para paliar los efectos de las danas que sacudieron las islas en el otoño pasado ("a día de hoy no hemos recibido ni un sólo euro"); el dinero comprometido para asegurar los acantilados de Dalt Vila, "en concreto en la zona de Plaza de España, que está en grave riesgo de desprendimiento", y en s'Illa Plana; y la tantas veces anunciada sede de la Biblioteca Nacional.

Control de fondeos en Talamanca. / J.A. Riera / Juan Antonio Riera

En este último caso, el Ayuntamiento explica que es una dotación "prometida y para la que hemos ofrecido varias ubicaciones". También citan "el museo arqueológico y el baluarte de Santa Tecla, que están cerrados desde hace años" y cuya titularidad reclaman desde hace años que revierta en el municipio, como también adelantó en octubre pasado Diario de Ibiza.

Pero lo que realmente ha hecho daño al Ayuntamiento es enterarse de que este verano, y ya van demasiados, tampoco habrá protección para Talamanca, una bahía maltratada durante años por los fondeos ilegales y los vertidos de aguas residuales del emisario de la antigua, y ya fuera de servicio activo, depuradora de Ibiza.

Lo explica Grivé en declaraciones a este diario: "Después de tres años nos dicen que no van a seguir adelante y que debe ser Ports IB quien ejecute los proyectos. Nos han hecho perder un tiempo valiosísimo. Si este es su compromiso e implicación con Ibiza, nos lo podían haber dicho hace tiempo y hubiéramos buscado una manera de ejecutar los proyectos con Ports IB", que depende del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens. "Esto es lo que los ciudadanos de Ibiza pueden esperar del gobierno central del PSOE. Luego vendrán en campaña electoral a decir que Eivissa es muy importante para ellos, pero la realidad es esta".

"Ahora nos toca", añade Grivé con respecto a este proyecto para el control de fondeos, "ponernos de la mano de PortsIB para tirar adelante y tratar que este proyecto se ejecute lo antes posible. Nuestra costa y nuestra posidonia no pueden esperar más. Por nuestra parte, seguiremos con lo que podemos hacer: balizamiento, más controles de fondeos como el de la semana pasada, y extensión de estas medidas no sólo a Talamanca sino a todo el litoral del municipio".