Alertan de la desaparición de 23 migrantes que viajaban en patera rumbo a Baleares

La organización de ayuda a personas migrantes Alarm Phone ha alertado de la desaparición de una patera en la que viajaban al menos 23 personas rumbo a Baleares. Según ha informado la entidad a través de un mensaje publicado en la red social X, la embarcación partió el pasado miércoles desde las costas de Boumerdés, en Argelia, con destino al archipiélago balear.

Alarm Phone ha explicado que los familiares de los migrantes han dado la voz de alarma al no tener información sobre su paradero. La organización recuerda que tres días suelen ser más que suficientes para completar esta travesía, por lo que la falta de noticias ha generado preocupación.

Siempre según la información difundida por la entidad, los familiares ya han alertado a las autoridades españolas para tratar de localizar la embarcación y conocer qué ha ocurrido con las personas que viajaban a bordo.

Precisamente, el pasado miércoles fueron localizados dos cadáveres en la costa de Formentera. El primero, el de una mujer con un chaleco salvavidas flotando, fue avistado por unos pescadores cerca de Punta Gavina. Poco después, a última hora de la mañana, la Guardia Civl localizó el cuerpo sin vida de un joven magrebí en la zona de s'Estufador, que fue trasladado hasta el puerto de la Savina.

Según informaciones de ese mismo miércoles de fuentes no oficiales, el fallecido, que al parecer tenía tan solo 16 años, formaría parte del grupo de migrantes procedentes de Argelia que fue localizado por la Guardia Civil a las siete de la mañana en el camino que lleva desde s'Estufador hacia la carretera principal de Formentera.

Miembros de este grupo de 16 personas, que viajaba desde las costas de África hasta la pitiusa del sur en lo que se conoce como 'patera-taxi', habrían informado de que, en realidad, eran 17 pasajeros en la lancha rápida que los desembarcó a pocos metros de la línea de costa antes de regresar a toda velocidad a su punto de origen, pero uno de ellos no había conseguido alcanzar tierra firme y se había ahogado, o al menos había perdido el conocimiento, a unos tres metros mar adentro.