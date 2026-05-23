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Una aerolínea italiana planifica nuevos vuelos directos a Ibiza

Aeroitalia conectará la costa amalfitana con Baleares

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Captura de pantalla 2026 05 23 104458 / Instagram @aero.italia

Redacción Digital

Ibiza

La aerolínea Aeroitalia ofrecerá vuelos que conectarán el aeropuerto de Salerno con el de Ibiza, lo que dará a los insulares la oportunidad de conocer de primera mano la costa amalfitana, célebre por su belleza natural, y viceversa. De hecho, la página web de la empresa ya anuncia un vuelo semanal que conecta la isla con la terminal de la región de Campania todos los miércoles desde el 1 de julio hasta el 2 de septiembre.

Además, Aeroitalia también tiene disponibles vuelos desde el aeródromo de es Codolar hasta Roma los lunes y los viernes entre el 12 y el 29 de junio; los lunes, los miércoles y los viernes de agosto y los lunes y los viernes de septiembre hasta el día 25 de ese mes.

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El medio transalpino Il corriere della Sera añade que esta compañía está en una etapa de expansión y que también ha inaugurado vuelos desde el aeropuerto de Salerno hasta Palma, Milán, Turín, Génova, Trieste, Mykonos y Santorini.

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