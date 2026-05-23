Un total de 32 personas optan a cinco plazas de Policía Local en Ibiza y Formentera

Un total de 32 aspirantes se han presentado este sábado en Ibiza a la primera prueba del proceso selectivo unificado impulsado por el Govern balear para cubrir cinco plazas de Policía Local en Ibiza y Formentera. El examen, organizado a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), se ha celebrado en el IES Blanca Dona, de forma simultánea a las pruebas realizadas en Mallorca y Menorca.

En el conjunto de Baleares, el proceso permitirá cubrir 98 plazas de policía local en 14 municipios del archipiélago. En el caso de las Pitiusas, las plazas convocadas corresponden al municipio de Sant Antoni y a Formentera.

572 aspirantes en toda Baleares

Según los datos facilitados por el Govern, al proceso se presentaron inicialmente 716 aspirantes, de los que 690 fueron admitidos. Finalmente, 572 han participado este sábado en la primera jornada de exámenes. Por islas, en Mallorca, donde se han convocado 84 plazas, se presentaron 493 aspirantes; en Menorca, con nueve plazas, realizaron la prueba 47 personas; y en Ibiza y Formentera, con cinco plazas, participaron 32 aspirantes.

La primera prueba del proceso selectivo tuvo carácter obligatorio y eliminatorio y una duración total de 180 minutos. Consistió en dos ejercicios tipo test: uno sobre el temario general establecido en la convocatoria y otro sobre conocimientos geográficos, históricos, sociológicos y demográficos de los municipios convocantes, así como sobre sus ordenanzas municipales.

La convocatoria de este año, además de en Formentera y Sant Antoni, incluye plazas en los municipios de Palma, Manacor, Santanyí, Calvià, Son Servera, Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar, Alaró, Búger y Sineu, en Mallorca. Y Maó y Ciutadella, en Menorca.

Aumenta la presencia de mujeres

Uno de los datos destacados de esta edición es el incremento de la participación femenina. Del total de personas admitidas, 176 son mujeres, lo que representa un 25,5% de los aspirantes, el porcentaje más alto registrado en los últimos cuatro años dentro del proceso selectivo unificado.

En 2023, la participación femenina fue del 24,3%; en 2024, del 24,4%; y en 2025, del 25,3%.

El director gerente de la EBAP, Pedro Siquier, destaca que "detrás de estas 98 plazas hay un paso importante para que muchos municipios puedan reforzar sus plantillas y continuar ofreciendo un mejor servicio a los vecinos". Siquier añade que desde la EBAP continúan trabajando para que este proceso sea "cada vez más coordinado y útil para los ayuntamientos de las Illes Baleares". Desde la puesta en marcha de este modelo, entre 2023 y 2026, un total de 53 municipios de Baleares han participado en el proceso selectivo unificado, con 436 plazas convocadas.