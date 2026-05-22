Uno le sujetó las piernas y otro la violó en un piso de Ibiza: piden 11 y 14 años de cárcel en el juicio

Dos hombres se enfrentan a 14 y 11 años de cárcel por la violación de una mujer en una habitación de una vivienda en Ibiza. Es la petición de pena que hace la Fiscalía de cara al juicio, que se celebrará el próximo miércoles a las diez de la mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, en Palma, según ha informado en Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Los hechos sucedieron el pasado 18 de enero de 2021 alrededor de las cinco y media de la mañana, según se lee en el escrito de acusación. A esa hora los dos acusados coincidieron en la calle con la víctima, que en ese momento se dirigía a su casa, en el municipio de Vila. Tras hablar durante un rato en la calle, finalmente optaron por subir todos al apartamento de ella, donde estuvieron charlando y tomando algo hasta las ocho de la mañana.

En ese momento, según el escrito, "los tres se marcharon a la habitación donde vivía" uno de los procesados, un anexo de otra vivienda. La joven se sentó en la cama para cargar el móvil, continúa el relato de la Fiscalía, momento que aprovecharon los dos acusados para "de común acuerdo", iniciar la violación: "Se sentaron a ambos lados de la víctima y procedieron a coger las piernas de ésta y separárselas mientras le decían que se quedara a dormir con ellos y que no se fuera, a lo que ella se negaba". El escrito de acusación relata que la mujer, sorprendida por la actuación de los dos acusados "no supo cómo reaccionar" y se quedó "bloqueada, temiendo que los procesados reaccionaran de manera violenta".

"Una vez que tenía las piernas abiertas y siendo sujetada por los procesados para evitar que se zafase" uno de los procesados la violó vaginalmente mientras ella no dejaba de insistir "en que no quería que le hiciera eso, pidiendo todo el rato que parara". Mientras uno de los acusados la violaba, el otro abandonó la habitación, "permaneciendo en la terraza con la puerta abierta de modo que de vez en cuando se asomaba a mirar lo que ocurría". En ningún momento, indica el escrito de la Fiscalía, hizo nada "para ayudar a la víctima, la cual decía todo el rato que no quería sexo con el acusado", que eyaculó en el interior de la mujer.

Excoriación genital y moratones en el pecho

En ese momento, la víctima aprovechó que su agresor "se fue al baño" para huir de la habitación. Tras la violación la joven tenía una excoriación en el área genital, en la región interna del labio mayor derecho y también "lesiones contusas difusas" en el pecho izquierdo, donde tenía varios moratones. Según ha reclamado ella misma, estos hechos, por los que los acusados estuvieron detenidos diez días, afectaron a su estado sde ánimo.

Ambos están acusados de un delito de agresión sexual y de uno de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal, uno como autor y el otro, quien sujetó las piernas de la chica y no hizo nada para ayudarla mientras su amigo la violaba, como coautor. Para el primero la Fiscalía solicita 14 años de cárcel y para el segundo, 11 años y seis meses por el delito de agresión sexual. Además, pide también que no puedan acercarse a menos de 500 metros de ella durante 20 años así como libertad vigilada durante diez años.

Por el delito de abuso sexual les pide ocho y cinco años. En ambos casos se solicita que se conmute parte de la pena por la expulsión de España con la prohibición de entrada de nuevo al país durante diez años. De la misma manera se pide para la víctima una indemnización de 10.000 euros.