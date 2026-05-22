Vicente Ródenas, sobre la ampliación del aeropuerto de Ibiza: "Primero hay que ampliar la isla"

La pregunta lanzada por Diario de Ibiza en Facebook ha abierto un debate entre los lectores: "¿Qué opinas de que se amplíe el aeropuerto de Ibiza?". Las respuestas apuntan de forma mayoritaria al rechazo a esta posible ampliación y se centran en tres ideas principales: la masificación, el impacto sobre el territorio y la necesidad de atender antes otros problemas de la isla, como la vivienda, la sanidad o las infraestructuras.

Uno de los comentarios más repetidos es el de quienes consideran que Ibiza ya ha alcanzado su límite. Fina Calbet resume esta sensación con ironía: "Pronto será más grande que la isla". En la misma línea, Vicente Ródenas Antonio escribe: "Primero hay que ampliar la isla", mientras que Mariano Llobet Pérez-Pedrero lleva la crítica al extremo: "Sí, y que la pista llegue hasta Vara de Rey".

También se muestra crítica Marilina Serra Cardona, que no ve justificada la obra: "No veo que sea ninguna necesidad la ampliación del aeropuerto. La isla tiene las dimensiones que tiene y sobran obras faraónicas". La lectora añade que ve "demasiados mamotretos de hormigón en esta pequeña isla" y concluye con una imagen muy gráfica: "No ordeñen más a la vaca, ya está muy exprimida".

Críticas a la masificación y al impacto ambiental

El posible aumento de capacidad aeroportuaria también despierta preocupación por sus consecuencias sobre el entorno. Christian Roig Löffler advierte de que una ampliación supondría "más impacto sobre el medio ambiente, más masificación y más espacio para que los grandes caciques promocionen las fiestas de sus discotecas".

Otros lectores expresan su rechazo de forma más breve, pero igualmente contundente. Daniel Tomati define Ibiza como "la isla de cemento", mientras que Carlos London considera la ampliación "un sin sentido. Como todo en Ibiza".

Loga Gómez Ribas pide mirar hacia otros modelos de protección del territorio: "A ver si cuidamos Ibiza como cuidamos Menorca". Por su parte, José Torres Marí apunta que la prioridad debería ser conservar lo que ya existe: "Yo creo que si sabemos cuidar de lo que tenemos ya nos podemos sentir satisfechos".

Vivienda, servicios públicos e infraestructuras antes que aeropuerto

Una parte importante de los comentarios señala que Ibiza tiene problemas más urgentes que resolver. Isabel Torres considera que la isla "no necesita más" y reclama cuidar lo existente y pensar en quienes viven todo el año en Ibiza: "Preocuparnos por los que vivimos aquí, mejor servicios como sanidad, enseñanza y muchísimas cosas más".

En esa misma línea, Alessia Casti pide centrar los esfuerzos en el acceso a la vivienda: “Hay que preocuparse más por los pisos en alquiler, ya que hay mucha gente que vive mal. Pensad en resolver este problema, que es más importante. Necesitan viviendas”.

También Julián Gallego plantea dudas sobre el alcance real de la ampliación: “¿Pero en pistas o en edificio?”. Aunque reconoce que el aeropuerto le parece “muy justillo”, considera que Ibiza tiene problemas más importantes, como “infraestructuras”, “luchar contra las inundaciones” y garantizar “viviendas para trabajadores y funcionarios”. Para este lector, la isla necesita “alguien que quiera hacer algo por la isla y deje las estadísticas”.

Modernizar sí, ampliar no

Entre las respuestas también aparece una postura intermedia: mejorar el aeropuerto sin aumentar necesariamente su tamaño. Shirley Currie lo resume así: "Ampliar no hace falta. Modernizar y arreglar sus problemas... SIIIIIIIII". Por su parte, Josefina Cardona también rechaza la ampliación y propone otra vía: “No me parece adecuado. Que se organicen mejor".

Otros comentarios vinculan la cuestión aeroportuaria con el modelo económico de la isla. Josep Gomila se pregunta: "¿De qué sirve si los sueldos no subirán?", introduciendo en el debate la preocupación por el coste de vida y las condiciones laborales de los residentes.