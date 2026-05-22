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Ushuaïa Ibiza

Ushuaïa Ibiza: de la electrónica al reggaeton clásico

The Colony toma Ibiza un sábado más, mientras que el domingo vuelve a sonar el reggaeton clásico en Platja d’en Bossa

El escenario de Ushuaïa Ibiza durante la fiesta ANTS.

El escenario de Ushuaïa Ibiza durante la fiesta ANTS. / TNL

Redacción Ibiza

Ibiza

Ushuaïa Ibiza concentra este fin de semana dos formas totalmente diferentes de entender la fiesta: la electrónica de largo recorrido y la memoria urbana latina.

El sábado, ANTS Day & Night volverá a situar el ritmo en el centro con una travesía que arrancará al aire libre en Ushuaïa Ibiza y continuará por la noche en [UNVRS]. Joris Voorn, Archie Hamilton, HoneyLuv, Job de Jong y Raul Rodriguez marcarán la tarde con house y tech house de pulso constante.

Después, Andrea Oliva, Patrick Topping, TSHA, Discip, The Menendez Brothers, Edd, Job de Jong y Stacie Fields ampliarán el recorrido nocturno con una propuesta más inmersiva, pensada para llevar a The Colony de la pista al amanecer.

Imgen del 'opening' de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza.

Imgen del 'opening' de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza. / TNL

El mejor reggaeton suena en Ibiza

El domingo, I Love Reggaeton vuelve a cambiar el registro del club con RKM, Lucenzo, Danny Romero, Charly Rodríguez, Dame + Gasolina DJs y Del Puerto.

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