Campaña Mayo
Incendios
Sofocado un incendio en una chabola junto a una gasolinera en Ibiza
La Policía Local extinguió las llamas, declaradas de madrugada detrás de la BP de Ignasi Wallis, y no hubo personas afectadas
Un incendio de rastrojos declarado durante la madrugada de este viernes detrás de la gasolinera BP de la avenida Ignacio Wallis, en Ibiza, se sofocó sin que se registraran personas afectadas. El fuego se originó en una zona con una estructura tipo chabola, próxima a la estación BP. Según han informado fuentes de Bomberos de Ibiza, el aviso se recibió a través del 112 sobre la 1.30 horas.
La Policía Local logró extinguir el incendio antes de la intervención directa de los bomberos. Los efectivos del parque se desplazaron posteriormente hasta el lugar para comprobar que las llamas estaban apagadas y refrescar la zona, con el fin de evitar que el fuego pudiera reavivarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
- Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
- Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- Los vecinos de un céntrico edificio de Ibiza demandarán a Vodafone para que retire las antenas que lo están agrietando