Sofocado un incendio en una chabola junto a una gasolinera en Ibiza

Un incendio de rastrojos declarado durante la madrugada de este viernes detrás de la gasolinera BP de la avenida Ignacio Wallis, en Ibiza, se sofocó sin que se registraran personas afectadas. El fuego se originó en una zona con una estructura tipo chabola, próxima a la estación BP. Según han informado fuentes de Bomberos de Ibiza, el aviso se recibió a través del 112 sobre la 1.30 horas.

La Policía Local logró extinguir el incendio antes de la intervención directa de los bomberos. Los efectivos del parque se desplazaron posteriormente hasta el lugar para comprobar que las llamas estaban apagadas y refrescar la zona, con el fin de evitar que el fuego pudiera reavivarse.