Samia Khenien, de Diario de Ibiza, premio del Colegio de Enfermería de Baleares por un emotivo reportaje sobre la UCI de Can Misses

«‘Te voy a arropar para que no tengas tanto frío’, lee una entrada del diario que le escribió una auxiliar de enfermería a un paciente en la Unidad de Críticos de Can Misses, en un turno de noche en que hizo frío en ‘el box’. Cuando Carlos Tur-Rubio, enfermero de la misma unidad, le leyó esta narrativa, el enfermo se desplomó y empezó a llorar. Cuenta que ahí es cuando el paciente se preguntó ‘¿Qué ha pasado aquí, durante todo este proceso?’, y les dio las gracias». Así comienza ‘Un diario para humanizar a los pacientes de la UCI del hospital de Ibiza’, el reportaje por el que Samia Khenien, periodista de Diario de Ibiza, ha ganado el Premi Infermeria Visible en la categoría de prensa escrita del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (Coiba).

«Cuando me llamaron para comunicármelo me puse a llorar. No creía que esto pudiera pasar», explica la joven periodista, recordando la llamada del Coiba, que la pilló totalmente por sorpresa. De hecho, cuando sus compañeros de la redacción la vieron llorar no sabían qué pasaba y, en un primer momento, se preocuparon. Cuando les dijo que le acababan de comunicar que había ganado el premio incluso le hicieron broma: «¿Pero eso es bueno o malo?». Khenien, que lleva «cuatro meses y siete días» trabajando como periodista, hacía sólo una semana que se dedicaba a este oficio cuando fue al Hospital Can Misses para hacer el reportaje sobre ‘El Diario de UCI’, un proyecto impulsado por Carlos Tur-Rubio, enfermero de la UCI. Enfermeras y familiares de los ingresados van escribiendo un diario durante la hospitalización para que el enfermo, una vez consciente, conozca qué ha pasado durante todo ese tiempo.

Al igual que lloró al conocer la noticia, Khenien también se emocionó durante el reportaje «cuando Carlos leía un pasaje escrito por la mujer de un enfermo al ver a su marido intubado». «Gracias al enfermero Carlos Tur por concederme la entrevista, a todo el personal sanitario que nos cuida día sí, día también, y a todos los trabajadores en general. Sin vosotros muchos no estaríamos aquí», señaló laperiodista en su breve discurso de agradecimiento tras recibir el premio durante el acto oficial del Coiba en Eivissa, celebrado este viernes por la tarde en el Casal d’Igualtat de Vila.

Seis enfermeras reciben un reconocimiento

Un acto en el que se homenajeó a las enfermeras de las Pitiüses con la entrega de las insignias de plata a las que llevan 25 años en la profesión (Esther Méndez Pons, María Riera Escandell y Maria Teresa Sequedad Reyes) y de oro a las que se jubilan este año (Ana María Horrach Caldentey, Margarita Joaniquet Larrañaga y Donata Ruffier). A él asistieron el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, y la directora de Enfermería, Verónica Chaparro. También el decano de la facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB, Juan Carlos Fernández, además de otras autoridades de los ayuntamientos y del Consell de Eivissa.

«Cada 12 de mayo conmemoramos el nacimiento de Florence Nightingale, una mujer visionaria que entendió antes que nadie que los cuidados, el conocimiento y la organización de los servicios de salud podían transformar la vida de las personas», comenzó su discurso Mònica Yern, presidenta de la junta insular de Ibiza y Formentera del Coiba, que destacó especialmente la labor que, día a día, desempeñas las 900 enfermeras que hay en activo en las Pitiüses.

Yern reivindicó que «apostar por las enfermeras es una decisión estratégica y necesaria para dotar al sistema sanitario y sociosanitario de la capacidad de respuesta que merece la ciudadanía». En este sentido, Yern destacó la necesidad de «aumentar ratios, mejorar las condiciones» y también reconocer y apoyar «el desarrollo competencial y el liderazgo enfermero». De hecho, recalcó que en las Pitiüses ya hay profesionales que son «ejemplos extraordinarios» de este liderazgo de la enfermería. «En un mundo marcado por el envejecimiento de la población, la cronicidad y la necesidad de sistemas sanitarios más sostenibles, las enfermeras somos más necesarias que nunca», reivindicó.

«Ser enfermera es ciencia y conocimiento. Es atención asistencia. Es liderazgo y gestión. Es investigación e innovación. Es futuro. Y, sobre todo, es orgullo. ¡Feliz Día Internacional de la Enfermera», concluyó.n