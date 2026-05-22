Intrusismo
Retirado otro taxi pirata en Ibiza: el Consell recuerda que la sanción asciende a 15.000 euros
El director insular de Transportes, Roberto Algaba, advierte de que “se acabó la impunidad” contra el transporte ilegal
El Consell de Ibiza ha retirado otro vehículo que presuntamente realizaba servicios de taxi pirata en la isla. Así lo ha anunciado el director insular de Transportes, Roberto Algaba, en un mensaje publicado en redes sociales. “Otro taxi pirata que va a nuestro depósito”, ha señalado Algaba, que ha recordado que este tipo de prácticas pueden conllevar una sanción de 15.000 euros, además de los gastos de depósito y grúa.
El director insular de Transportes ha ironizado con que se trata del “aparcamiento más caro de la isla”, aunque “de lujoso tiene poco”, en referencia al depósito al que son trasladados los vehículos intervenidos por transporte ilegal.
“Pirata; se acabó la impunidad”
Algaba ha lanzado también una advertencia directa a quienes siguen ofreciendo servicios de transporte sin autorización: “Pirata; se acabó la impunidad, si no queréis acabar en el depósito-pirata: dedicaros a asuntos legales”.
El Consell de Ibiza mantiene activa la vigilancia contra el intrusismo en el transporte de viajeros, especialmente en plena temporada turística, cuando aumenta la actividad de vehículos que ofrecen traslados sin contar con la autorización correspondiente.
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